عرض خليجي يهدد انتقال نجم تونس للأهلي

انتقال ياسين مرعية مدافع فريق كرة القدم الأول العين من الإمارات إلى صفوف النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة في خطر الفشل بسبب دخول ناد من الخليج. في الصفقة

وبحسب إذاعة “إف إم” التونسية، فإن ياسين مرعية كان قد تلقى بالفعل عرضًا من نادٍ سعودي في الفترة الأخيرة للانضمام إلى صفوفه في سمر ميركاتو الحالي، ولم يرد على العرض، لا بالموافقة ولا بالرفض.

النجم التونسي لديه عدد من العروض التونسية والخليجية، ومن المقرر أن يثبت مركزه النهائي في الفترة المقبلة، بعد مغادرته نادي العين الإماراتي هذا الصيف.

مصير سواريش مع الأهلي

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مصير البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، بعد التعادل الأخير أمام نادي فاركو.

وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبرت في تصريحات إذاعية صباح اليوم الخميس “دوري الأهلي بات مستحيل التحقيق، فهل تخططون للاستفادة من تجربة الشباب خلال مباريات البطولة المحلية المقبلة”

وأضاف “هل سينافس الفريق الأحمر في المباريات القادمة بصيص أمل لا يتجاوز 5٪ للفوز بلقب الدوري”

وأكد “البقايا الكبيرة المجهولة حول مصير البرتغالي ريكاردو سواريس مع الأهلي بعد نهاية الموسم، هل سيكون مستهلكًا وهو ما أعتقد أنه صعب للغاية، لكن كل شيء ممكن في الأيام القليلة المقبلة.