عرض سويسري يهدد عودة محمد صبحي للزمالك

تلقى الحارس الدولي محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، المعار لنادي فاركو، عرضًا في الساعات القليلة الماضية من أحد نوادي الدوري السويسري، تمهيدًا لتأسيسه خلال التعاقدات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية في الساعات الماضية أن محمد صبحي رفض العودة لصفوف الزمالك الموسم المقبل، لأنه يفرق بين العروض التي يتلقاها من الخارج، خاصة من الخليج وأوروبا، وتحديدا من الدوري السويسري.

تألق محمد صبحي هذا الموسم مع ناديه فاركو بالإضافة إلى المنتخب الأولمبي المصري في تصفيات أمم إفريقيا للألعاب الأولمبية واستمر في التألق في المسابقة الأخيرة أيضًا، وكذلك انضمامه إلى المنتخب المصري الأول وأصبح حارس المرمى الثالث بعد محمد. الشناوي ومحمد ابو جبل.

من جهته، دعا المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، مديري القلعة البيضاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، للتعاقد مع لاعب من فريق بيراميدز خلال انتقالات الصيف المقبل إلى. دعم صفوف الفارس الأبيض في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية أن فيريرا طلب في الساعات القليلة الماضية إدارة الزمالك فتح مفاوضات قوية مع مسؤولي بيراميدز للحصول على خدمات الدولي نبيل عماد دونجا نجم خط وسط فريق السماء الزرقاء في سمر ميركاتو المقبل.

وأشار إلى أن البرتغالي وضع اللاعب في المركز الأول بين اللاعبين الذين يريد التوقيع في خط الوسط الموسم المقبل، وأكد أن مدرب الزمالك يعتقد أن نجم بيراميدز هو اللاعب الأنسب لتنفيذ خطته، والأدوار التكتيكية التي تريدها. لتنفيذ