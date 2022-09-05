عرض صفحة كليوباترا على ويكيبيديا، تعد كيلوبترا أحد الشخصيات القديمة جدا البارزة التي حكمت جمهورة مصر قديما، وتعد هذه الشخصية الى الأسر المقدونية ويعد والدها بطليموس الثاني عشر ووصفت بأنها تتمتع بجمال ساحر جدا، على خلف الصور التي وصلت إلينا، ويذكر بانها تزوج من شخصية عظيمة في ذلك العصر مما جعل الكثير من الأشخاص يبحث لتعرف بشكل كبير على عرض صفحة كليوباترا ويكيبيديا.

عرض صفحة كليوباترا على ويكيبيديا

تعد كليوباترا من الشخصيات التي حكمت جمهورية مصر العربية وتعد أخر ملوك الأسرة المقدونية بعد وفاة والدها بطليموس الثاني عشر، حيث لم يدم حكمه طويلا حتى انتحرت هي وزوجها من خلال شربه السم عندما وقت بلاد بصر تحت حكم الرومان، ويعرف عن كليوباترا بأنها سدة عظيمة وذكية جدا، وتتمتع بجمال خارق جدا، مما جعل الكثير من الشباب يقعون في غرامها، حيث استطاعت كليوباترا أن تقود الجيوش منذ صغرها، فقد استطاعت على أن تبسط قوتها على البلاد.

من هو زوج كيلوباترا

تزوجت الحاكمة كليوباترا من القائد الكبير مارك انطونيوس وقد حكم البلاد عدة سنوات حيث استطاع أن يستفيد المجد أكثر من مرة حتى هزم في معركته الأخيرة مع الرومان مما قام بالقضاء على نفسه من خلال انتحاره من خلال شرب السم هو وزوجته، من سم أفعى الكوبرا، كما وتوفيت الملكة كليوباترا مع زوجها في الثلاثين قبل الميلاد على عمر 39 عام.

شكل كليوباترا الحقيقي

تتمتع شخصية كليوباترا بالفطنة العالية والذكاء الخارق حيث استطاعت أن تعيد المجد لعائلتها أكثر من مرة بذكائها والقدرة على التخطيط والتكتيك الإستراتيجي، كما ويتمتع شكل كيلوباترا الحقيق بالجمال الساحر، حيث وقعت في حب القائد الكبير أنطونيوس وتزوجها، وعى الرغم من الصور التي كانت تصك على النقود بشكل كليوباترا لم تكن بجمال كليوباترا الحقيق.