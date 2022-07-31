عرض ضخم من الشباب السعودي للتعاقد مع برايثوايت

قدم نادي الشباب السعودي عرضًا رسميًا للتعاقد مع لاعب فريق برشلونة الأول برايثويت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه في الساعات القليلة الماضية حدث تطور كبير في مستقبل بريثويت مع برشلونة، بعد وصول عرض ضخم من نادي الشباب السعودي لتولي خدماته في فترة الانتقالات الحالية الصيفية.

وأكدت التقارير أن بريثويت سيفكر في مستقبله بعد إنهاء عقده مع برشلونة، الأمر الذي سيكلف النادي خسائر كبيرة بعد التعاقد معه من ليجانيس مقابل 18 مليون يورو.

برشلونة في طريقه لإنهاء عقد برايثوايت، خلال الفترة الحالية، بناءً على طلب المدرب تشافي هيرنانديز.