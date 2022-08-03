عرض قطري “ضخم” لنجم النصر.. ورد مفاجئ من الإدارة

كشف الوسيط عبدالعزيز العصيمي، عَنّْ وصول عرض من أحد الأندية القطرية، لتولي خدمات أحد نجوم الفريق المحلي، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

ويقيم النصر فِيْ مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، حيث تعادل مع لاس بالماس (2-2)، قبل أن يتغلب على ريال سرقسطة، بهدفِيْن لواحد.

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وكتب العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “العلم تلقى طلب قرض من أحد الأندية القطرية لأحد النجوم الدوليين المحليين، الطلب مرفوض ومستحيل”.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراتين اختباريين ضد ملقة فِيْ 5 أغسطس ثم قادش فِيْ 11 أغسطس قبل عودة البعثة العالمية إلَّى الرياض (انظر التفاصيل).