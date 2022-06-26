عرض قطري لـ”خطف أبو بكر من النصر”.. وجارسيا يرد

تلقى النجم الكاميروني فنسنت أبوبكر، مهاجم فريق النصر الأول لنادي النصر، عرضا من قطر، بحسب آخر التقارير الصحفية، مساء الأحد.

انضم المهاجم الكاميروني فنسنت أبو بكر، 30 عامًا، إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم من بشيكتاش التركي في صيف عام 2022، بعقد يمتد لثلاث سنوات كاملة.

أبو بكر لم ينجح في إعطاء المستويات التي توقعها مع النصر، فقط 8 أهداف و 4 تمريرات حاسمة.

عرض قطر لـ “خطف أبو بكر من النصر” .. وغارسيا يرد

وأشار الحساب الرسمي لـ “الميدان الرياضية”، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن نادي الغرافة القطري قدم عرضًا رسميًا للنصر، من أجل ضم الكاميروني فنسنت أبو بكر، في صيف عام 2022. .

وأكد أن العرض القطري يقدر بنحو 5 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 20 مليون ريال سعودي، حيث يعتزم الغرافة دفع المبلغ في 3 مدفوعات محددة.

ولم يوضح الميدان الرياضي موقف النصر من بيع فنسنت أبو بكر، لكن الصحفي أكرم كونور أكد في وقت سابق أن مجلس إدارة معمر يتوقع الحصول على 10 ملايين يورو، للموافقة على بيع خدماته.

لا يمانع المدرب الفرنسي رودي جارسيا في التخلص من خدمات أبو بكر، لأنه يريد فقط البرازيلي أندرسون تاليسكا.