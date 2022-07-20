عرض كامل لسيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة اقل من ١٥٠٠٠ ريال سعودي

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْةهناك سيارات مستعملة نظيفة وبحالة جيدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتتميز هذه السيارات بشكل رائع وجذاب ومميزات رائعة تجذب الكثير من الناس إليها.

مما يجعل أصحابها لديهم شغف لعرضها على مواقع البيع والشراء حتى يتمكنوا من بيعها بسهُولة، ولهذا السبب سنقدم لكَمْ اليوم أفضل المواصفات لهذه السيارات المستعملة.

أفضل اختيار للسيارات للسوق السعودي

جمل تويوتا كورولا 2013

تتوفر تويوتا كورولا 2013 باللون الذهبي وناقل الحركة الأوتوماتيكي وشاسيه السيدان والوقود المستعمل والبنزين والجنوط والجنوط والجنوط والنيكل والمصابيح الأمامية وأجهزة الاستشعار الخلفِيْة وأربعة إطارات جديدة.

السيارة موجودة فِيْ مدينة جدة وسعرها 15.000 ألف ريال سعودي، ومن أراد شرائها فعليه الاتصال على 0590173660 أو +966590173660.

جمل تويوتا كورولا 2012

أبرز مواصفات السيارة كثيرة منها تويوتا كورولا 2013 التي تتميز بلونها الأبيض وناقل حركة أوتوماتيكي ووقود بنزين.

لم يقطع أكثر من 132 ألف كيلومتر، كَمْا أنه يحتوي على نظام ذكي، ومبدل أقراص مضغوطة، وشريط كاسيت، ونظام مانع للتشغيل ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

تقع هذه السيارة فِيْ المجمعة ويبلغ سعرها 13،500 ألف ريال إذا أردت الاتصال على 0593032017 أو +966580762012.

جمل هُوندا اكورد 2012

ومن أبرز المواصفات التالية للسيارة هُوندا أكورد 2012، وتتميز باللون الأبيض وناقل حركة يدوي ومحرك بنزين، وتقطع مسافة عشرين ألف كيلومتر فقط.

يوجد هُوندا أكورد 2012 فِيْ تبوك، وسعرها 15.000 ألف ريال سعودي، إذا أردت الاتصال على +966593858124.

جمل تويوتا كورولا 2005

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2005، تتميز باللون الفضي وناقل حركة أوتوماتيكي وخالي من العيوب.

يوجد سيارة تويوتا كورولا موديل 2005 فِيْ مدينة الجوف وسعرها 8000 ريال سعودي، إذا أردت الاتصال على 0591157168 أو +966581897401.

جمل هُوندا CRV 2017

أبرز مواصفات السيارة هُوندا 2017 CRV، لونها فضي وناقل حركة أوتوماتيكي وتنجيد جلدي وإشعال وجهاز تحكَمْ عن بعد ومشغل أقراص مضغوطة ومؤشر ليزر وفتحة سقف.

وتشغيل بصمات الأصابع، ومسجل الشاشة، ومثبت السرعة، والستارة الخلفِيْة، والإشارة فِيْ المرايا، والتكييف الخلفِيْ، والمصابيح الأمامية، والتحكَمْ فِيْ عجلة القيادة.

هناك هُوندا CRV 2017 فِيْ مدينة الجوف سعره 15.000 ألف ريال سعودي، إذا أردت الاتصال على 0582952712 أو +966582952712.

تويوتا كورولا 2007

أبرز مواصفات السيارة تويوتا كورولا 2007، تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي، لون فضي، مدخل AUX، مدخل USB، مرايا كهربائية، مكيفات وفرش قماشية، ولم تقطع أكثر من 170000 كَمْ.

توجد سيارة تويوتا كورولا 2007 فِيْ مدينة بريدة، وسعرها 7000 ألف ريال سعودي، إذا أردت الاتصال على 0595228528 أو +966595228528.

هُوندا اكورد 2005

ومن أبرز مواصفات السيارة، هُوندا أكورد 2005، بها ناقل حركة أوتوماتيكي، لون أبيض، وبها محرك بنزين قوي.

كَمْا ان هذه السيارة بحالة جيدة جدا مقسمة ل Zero Honda Accord 2005 وتقع فِيْ بريدة وسعرها 13.000 الف ريال سعودي اذا اردت اتصل على 0578624439 او +966578624439.