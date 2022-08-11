عرض مغري لزيزو ..طالع التفاصيل

كشف المنفذ الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد سيد زيزو ​​، أول لاعب في فريق الزمالك الكروي، تلقى عرضًا مغريًا للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الغندور في تصريحات عقب برنامجه التلفزيوني عبر قناة الزمالك، إن أحمد سيد زيزو ​​تلقى عرضا بعد إبراء ذمة المباراة من مصر.

وأوضح “العرض 3 ملايين دولار والشرط الجزائي سيدفع للزمالك”.

وتابع “هناك العديد من الأندية التي تحاول الحصول على خدمات زيزو ​​، وهم على استعداد لفعل المستحيل للحصول عليها”.

وأضاف “من المقرر أن يعقد المستشار مرتضى منصور وأمير جلسة معه خلال أسبوع وهو راضٍ”.

وكان أحمد سيد زيزو ​​قد سجل ثلاثية في مباراة الزمالك وديسباتش المصري التي واجهتهما مساء الثلاثاء، في الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وانتهت المباراة بفوز الزمالك بخمسة أهداف نظيفة، ليرفع رصيده إلى 72 نقطة في صدارة جدول الدوري، ويقترب من الفوز باللقب.