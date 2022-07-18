عرض مغري من الأهلي لضم حارس الزمالك

جدول مباريات الزمالك

كشف الصحفي محمد شبانة، عن عرض مغامر من النادي الأهلي لتولي خدمات حارس مرمى نادي الزمالك، في السوق الصيفي المقبل.

وقال شبانة في تصريحات في برنامجه التلفزيوني إن أمير توفيق مدير التوظيف بالنادي الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة محمد صبحي.

محمد صبحي حارس مرمى فريق فاركو كلوب الأول، على سبيل الإعارة من الزمالك، حيث قام النادي بتفعيل شرط الشراء مقابل سداد 20 مليون جنيه.

وأوضح أن أمير توفيق عرض على إدارة فاركو بعض صفقات المبادلة ومبلغاً من المال لإغلاق صفقة محمد صبحي في الصيف.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي عرضت فاركو علي لطفي أو مصطفى مخلوف حارس الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

بالإضافة إلى بعض اللاعبين مثل محمد محمود ومحمود وحيد ومحمود متولي، سيخرجون على سبيل الإعارة الموسم المقبل لاختيار أي منهم باستثناء حارس المرمى.

وخلصت إلى أن الأهلي أبلغ الثلاثي أن أمامهم خيار الاستعارة أو البقاء وخوض المباريات.