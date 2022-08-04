عرض مغري من سامبدوريا الإيطالي لضم نجم الأهلي

كشفت التغطية الإعلامية إسلام صادق، عن عرض مغامر من نادي سامبدوريا الإيطالي، لنجم أول فريق كرة قدم بالنادي الأهلي، لإدراجه في الميركاتو الصيفي.

قال الصحفي إسلام صادق، في حديثه في برنامجه التلفزيوني، إن إبراهيما كامارا، الوكيل المالي، عليو ديانغ، أبلغ أمير توفيق، مدير التوظيف، أن هناك عرضًا جديدًا من أحد الأندية الإيطالية.

وأوضح أن وكيل ديانغ أخبره أن العرض جاء من نادي سامبدوريا الإيطالي من أجل ضمه في الصيف.

وأشار إلى أن وكيل ديانج أبلغ النادي الأهلي فور تلقيه عرضا من شركة تسويق أوروبية مع رغبة سامبدوريا في التعاقد مع اللاعب مقابل 4 ملايين دولار.

وختم “الأهلي يريد تحقيق مكاسب مالية كبيرة من بيع ديانج الموسم المقبل، ويشترط أن يحصل على 7 ملايين دولار”.

وفي سياق آخر، تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مع نظيره فاركو، في المباراة التي واجهتهما مساء أمس الأربعاء، ضمن بطولة الدوري.

وحُسمت نتيجة المباراة بالتعادل السلبي الذي رفع الأهلي إلى 56 نقطة في المركز الثالث.