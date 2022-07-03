عرض مونى ان ذا بانك 2022 الاحداث كاملة، تعتبر الرياضة من اشهر الرياضات المشهورة في العالم، والتي لها جمهور كبير من جميع أنحاء العالم، وتعتبر بطولة موني ان ذا بانك من البطولات التي لها الكثير من العشاق الذين ينتظرون هذه المصارعة الحرة في العالم، وتصدر عرض موني ان ذا بانك جميع مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم عرض مونى ان ذا بانك 2022 الاحداث كاملة، تابعونا.

نتائج عرض موني ان ذا بانك 2022

تعتبر بطولة موني ان ذا بانك من أروع البطولات المميزة في العالم، وفيها العديد من الاحداث المشوقة والتي يحبها عشاق المصارعة في الوطن العربي والغربي، لذلك يبحث هدد كبير من الجمهور عن نتائج عرض ان ذا بانك، والكثير من عشاق المصارعة أيضا يبحثون عن النزالات التي أقيمت في هذه البطولة، ومن الفائزين في هذه البطولة للسيدات بينكا بلير ضد كارميلا وكانت الفائزة هي بيانكا بلير، ولقب سماك داون للسيدات روندا روزي ضد ناتالي حيث ان الفائزة ليف مورقان، ولقب التاج تيم الموحد ذا اوسوس ضد ذا ستريت بروفيتس وان الفائز ذا اوسوس، كما ان لقب بطولة الولايات المتحدة ثيري حامل اللقب ضد بوبي لاشي والفائز بوبي لاشي.

عرض مونى ان ذا بانك 2022 الاحداث كاملة

يعتبر عرض عرض مونى ان ذا بانك من أحد ابرز العروض في المصارعة الحرة، وهو من أحد العروض التي تطرحها الشركة العالمية دبلوم دبلوم اي، و بداة هذا النشاط من قبل حوالي اثنى عشر عاما في العام 2010م، وجاءت هذه العروض بنظام الدفع مقابل المشاهدة، وجاءت فكرة هذه البطولة من مباره ماني ان ذا بانك والتي كانت تنظم ضمن مباريات راسل يمينا قبل خمسة عشر عام، في حين ان هذه البطولة قد لاقت اهتمام كبير واقبال واسع، وحقق أرباح كثير، كما انها امتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جدا من مختلف الدول العربية و الأجنبية.

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