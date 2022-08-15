عرض 11 ألف طن في مهرجان بريدة خلال يومين

شهد مهرجان بريدة للتمور تدفقا هائلا لأكثر من 22248 مركبة محملة بأكثر من 11510 أطنان على مدار 15 يومًا لـ 45 نوعًا من التمور، وفقًا لتقرير فريق الإحصاء الصادر عن لجنة المهرجان.

وشهد المهرجان الذي نظمته وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة التمور ببريدة إقبالا كبيرا من التجار والمستهلكين وزيادة ملحوظة في تداول الكميات المستوردة إلى السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل ما يقرب من 40٪ من حجم مبيعات وتجارة التمور في بريدة، في حين أن حوالي 60٪ تقابل عقود الشراء والبيع والمعاملات التي تتم خارج أسوار مدينة التمور، بغرض التسويق. وبيعها للمصانع والشركات التجارية التي يتم تصديرها خارج المملكة وبيعها من خلال المنافذ والمحلات التجارية.

أكبر سلة تموين

تميز مهرجان بريدة للتمور بأكبر سلة ضيافة من نوعها، محملة بنكهة البرحي وأكثر من 30 صنفاً من التمور الأخرى، مزينة بعبارة “هلا، هم حلا”، وهي العبارة الأكثر رواجاً بالنسبة لهم. أهل المدينة للترحيب بزوار مركز النخيل.

تحتوي السلة على تمور فخمة قصصية لتعريف الزائرين بأهم وأجود الأنواع وأندرها ليذوقها الزوار عن قرب، يشار إلى أن مدينة التمور في بريدة تستقبل يومياً إضافة إلى آلاف الزوار عدداً من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي الدول ورجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها.