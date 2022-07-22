عروض أسواق العثيم الأسبوعية وخصومات الإلكترونيات

تعتبر الصفقات الأسبوعية لسوق العثيم عروض ترويجية مميزة على أصناف متنوعة تلبي احتياجات الزوار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومنذ إطلاق متجر العثيم فِيْ المملكة حقق نجاحًا كبيرًا بفضل هذه العروض. ومنها عروض العثيم الطازجة على العديد من المواد الغذائية. يمكنك أيضًا العثور على عروض بالجملة من العثيم لمعرفة سعر علب الدجاج فِيْ العثيم.

صفقات أسبوعية من أسواق العثيم

من خلال أسواق العثيم ستتمكن من الاستفادة من عروض الصيف الجديدة، وهِيْ خصومات تقدم على المنتجات الغذائية، وكذلك الأجهزة وأجهزة المطبخ، ومن بين العروض الأسبوعية لأسواق العثيم ما يلي

فِيْ الصفقات الجديدة يمكنك الحصول على قدر ضغط السيف المنيوم بسعة 9 لترات بسعر 125 ريال، أما عندما تحصل على أقل حجم وهُو سبعة لترات يكون السعر 115 ريالًا ويوجد ضغط السيف بسبعة لترات جرانيت. طهاة بسعر 125 ريالا بينما الحجم الاكبر تسعة لترات 139 ريال سعودي.

هناك أنواع مختلفة من القلايات، أفضلها مقلاة هُوم واي بغطاء بسعر 49 ريالًا لحجم 30 سم، أما الحجم الأصغر فِيْبلغ 38 ريالًا. كَمْا يتوفر وعاء رخامي Homeway بسعر 59 ريال سعودي.

عروض إلكترونيات فِيْ العثيم

وتوجد أنواع مختلفة من الأجهزة الإلكترونية المتوفرة فِيْ العثيم فِيْ العروض الجديدة، منها فرن كهربائي ITC بسعر 249 ريال سعودي، بحجم 45 لترًا.

عروض العثيم اليوم

تتوافر أنواع مختلفة من الفاكهة فِيْ العثيم منها كيلو واحد، وسعره فِيْ العروض الجديدة للكيلو 9.50 ريال سعودي، وقطعة أناناس متوفرة فِيْ العروض الأسبوعية بسعر 6، 95 ريال سعودي، او تمر روثانا للصندوق الكبير بسعر 19.95 ريال سعودي.

وغيرها من المنتجات التي يمكن التعرف عليها من خلال الحصول على مجلة العروض الترويجية الأسبوعية، والتي تتوفر فِيْها صفقات وصفقات ركنية فِيْ فرع العثيم بالرياض خلال هذا الأسبوع، سواء كانت صفقات لحوم أو دواجن، أو صفقات خاصة للهُواتف الذكية أو الأدوات المنزلية. الأجهزة، بضمان من وكلاء معتمدين فِيْ المملكة المتحدة.