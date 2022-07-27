عروض أسواق عبد الله العثيم مقاضيك الشهرية بسعر أوفر

تحت شعار دعاوى قضائية شهرية بسعر أعلى انطلقت الحملة الترويجية الأسبوعية لأسواق عبد الله العثيم وتحتوي مجلة عروض العثيم على مئات المقالات، حيث ستجد تشكيلة ممتازة من المنتجات والبضائع السَعُودِيْة المستوردة من الخارج . المملكة أيضًا من بين المنتجات المعروضة زيوت القلي وزيت الطعام وأنواع مختلفة من أرز بسمتي والسكر ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات الطازجة والمشروبات المتنوعة وغيرها من المعروضات التي ستجدها عند زيارة فروع أسواق العثيم، و يمكنك العثور عليها فِيْ كتيب العرض.

أسواق عبد الله العثيم

اللبنة التي أكلناها وزن القطعة الواحدة 180 جرام، سعرها 4.50 ريال للقطعة الواحدة.

اشتري زيتون إليسا الأسود مقابل 13.95 ريال للكيلو.

جبنة وادي قريش سعر الكيلو 22.95 ريال.

لمحبي المخللات، اشتروا كيلو زيتون أخضر من Greek Food Gate مقابل 23.95 ريال.

سوفت بينار طازجة بسعر الكيلو 21.95 ريال.

رأى مربى المشمش سعر الكيلو 16.95 ريال.

الامارات العربيه المتحده زبدة بلوك سعره 14.95 ريال للكيلو.

إلى مول ATHEEM

شيبس البطل كاتشب 12 × 23 جرام سعر العبوة الواحدة 9.95 ريال بدلاً من 13.95 ريال.

دوريتوس حار وحَلْو يزن 20 جراماً، سعر العبوة 9.95 ريال بدلاً من 14.75 ريال.

معجون طماطم العلالي 8 × 130 جرام سعر العبوة الواحدة 10.95 ريال بدلاً من 14.50 ريال.

زجاجة لتر من آيس كريم باسكن روبنز بالكراميل بسعر 3.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

الوليمة مكس برياني متوسط ​​300 جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 15.50 ريال للقطعة.

أسواق العثيم

نشاء ذرة الرياض فود 12 × 100 جرام، سعر العبوة الواحدة 14.75 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

حَلْيب محَلْى فِيْكتو 380 جرام سعر القطعة 4.95 ريال.

فِيْكتو طحينة سائل 450 جرام بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

شرائح بطاطس تاستو بطاطس وزن الكيس 2.5 كيلو جرام بسعر 14.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال.

حَلْاوة حَلْاوة ساده وزن الحبوب كيلو جرام بسعر 13.5 ريال بدلا من 24.25 ريال.

عروض العتيم

24 × 325 مل علبة بيبسي، سعر الصندوق الواحد 53.95 ريال.

احصل على عبوتين بلاستيك بيبسي 2.20 لتر مقابل 14.50 ريال سعودي.

شامبو مغذي ومجدد من TRESemmé، 400 مل، بسعر 13.95 ريال.

كريستال سيروم مضاد للتكسر 100 مل سعر التابلت 34.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال.

جوديفا شوكولاتة كاكاو غامق 90 جرام فقط 10.95 ريال.