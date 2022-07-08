عروض أوروبية تهدد بقاء زيزو مع الزمالك بالموسم الجديد

فجر الصحفي إيهاب الكومي في الساعات القليلة الماضية مفاجأة من العيار الثقيل عن الدولي أحمد السيد زيزو ​​جناح فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، لتلقيه عروض من القارة الأوروبية لترك جدران القلعة البيضاء. خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد إيهاب الكومي في تصريحات متلفزة أن أحمد السيد زيزو ​​تلقى عرضًا شفهيًا لتحويل الاحتراف في إحدى الدوريات التركية أو الفرنسية، لكن اللاعب رفض استخدام الشرط الجزائي في عقده مع الفارس الأبيض للمغادرة.

وأكد الكومي في تصريحاته أن زيزو ​​أثار القضية مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي أكد للاعب أنه لن يكون عقبة أمام مستقبله، طالما أن الفريق الأبيض يساعد هذا الموسم من خلال. تحقيق الثلاثية المحلية.

وأكدت تقارير صحفية أن فيريرا طلب في الساعات القليلة الماضية إدارة الزمالك فتح مفاوضات قوية مع مسؤولي بيراميدز للحصول على خدمات الدولي نبيل عماد دونجا نجم خط وسط فريق السماء الزرقاء في سمر ميركاتو المقبل.

وأشار إلى أن البرتغالي وضع اللاعب في المركز الأول بين اللاعبين الذين يريد التوقيع في خط الوسط الموسم المقبل، وأكد أن مدرب الزمالك يعتقد أن نجم بيراميدز هو اللاعب الأنسب لتنفيذ خطته، والأدوار التكتيكية التي تريدها. لتنفيذ