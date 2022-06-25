عروض اسواق العثيم منتجات اللحوم والمواد الغذائية بأقل الأسْعَار حتي نفاذ الكَمْية اغتنم الفرصه

نقدم عروض العثيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لشهر يونيو الحالي لعام 2022 م وحتى نهاية الموسم – موسم الأعياد والأضاحي – تتنافس الأسواق داخل المملكة العربية السَعُودِيْة لعمل صفقات وخصومات لـ جذب المشترين وبيع منتجاتهم ولكن لم يستطع أي سوق تجاوز أسواق عبد الله العثيم العثيم السَعُودِيْة فهُو من أقدم الأسواق والسلاسل التجارية ويتميز بثقة عالية بين الناس داخل وخارج السَعُودِيْة شبه الجزيرة العربية. عربي.

صفقات العثيم فِيْ السَعُودِيْة يونيو 2022 م

وانخفض سعر كيلوجرام دقيق الأولى من 17.44 ريال إلى 9.50 ريال.

يزن سكر الأسرة 10 كيلو، وانخفض سعره من 34.95 ريال إلى 28.95 ريال.

مسحوق صابون تايد عالي التركيز، يتراوح سعره من 71.95 ريال سعودي إلى 36.95 ريال سعودي.

علبة تونة خضراء تونة تونة وزنها 170 جراماً، ارتفع سعرها من 16.50 ريالاً إلى 12.95 ريالاً.

أرز تاج محَلْ سيلا (أرز بسمتي هندي) ارتفع سعر الكيس 10 كيلو من 83.95 ريال إلى 54.95 ريال.

العثيم يعرض المواد الغذائية ومنتجات اللحوم يونيو 2022

لحم بقري مسحب سعره 54.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حشي بدون عظم وصل سعر الكيلو إلى 39.95 ريال سعودي.

فِيْما بلغ سعر كيلو اللحوم الخالية من العظم بعد الخصم 29.95 ريالاً سعودياً.

شبيهة بجبنة الضاري البيضاء سعر العلبة 15.95 ريال سعودي.

جرينلاند شبيهة بجبنة البيض، وصل سعر العلبة إلى 29.95 ريال.

جبنة بدر تحتوي على حبة البركة سعر العلبة الواحدة 24.95 ريال.

مرتديلا الدجاج العادي سعره 13.95 ريال للعلبة الواحدة.

جبنة فِيْتا دنماركية، سعر العلبة الواحدة 13.95 ريال.

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