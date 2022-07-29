عروض اكسترا الكبرى على المكيفات وشاشات التلفزيون خصومات لا تفوتك!

صفقات رائعة على مكيفات الهُواء وشاشات التلفاز، وخصومات لا تفوتها !، تتضمن العروض الكبيرة جدًا لنهاية شهر يوليو خصومات على المجمدات ومكيفات الهُواء ومعالجات الطعام والمكانس الكهربائية وشاشات التلفزيون، ويتوفر الفريزر الأفقي هايسنس 14.8 فِيْ أبيض بسعر 2249 ريال بدلاً من 2899 ريال خصم 22٪، مع إمكانية التقسيط حتى 108 ريال لمدة 36 شهر، وهديتين بقيمة 349 ريال ضمن عروض اكسترا جريت.

عروض إضافِيْة رائعة لا تُفوَّت

المكنسة الكهربائية اللاسلكية 21.6 فولت كلاس برو متوفرة باللون الذهبي بسعر 429 ريال بدلاً من 559 ريال بخصم 23٪ كجزء من عروض الاجهزة الكبيرة جداً مع امكانية تقسيط يصل الى 21 ريال بسعر فترة الأشهر 36 وات تسخين فِيْ 30 ثانية باللون الأبيض بسعر 299 ريال بدلاً من 349 ريال بخصم 14٪ مع إمكانية التقسيط حتى 15 ريال لمدة 36 شهر.

عروض اضافِيْة على الاجهزة المنزلية

مكنسة بيسيل 1500 وات رطب / جاف، سعة 23 لتر، رمادي متوفرة بسعر 749 ريال بدلاً من 899 ريال بخصم 17٪، كجزء من تخفِيْضات نهاية شهر يوليو على الأجهزة المنزلية، مع إمكانية التقسيط تصل الي 36 ريالا لمدة 36 شهر بقوة 2000 وات بسعة 2 لتر باللون الاحمر بسعر 779 ريال بدلا من 879 ريال بخصم 11٪ مع امكانية التقسيط حتى 38 ريال لمدة 36 شهر.

عروض الصيف على مكيفات الهُواء

مكيف ميديا ​​جداري 18000 وحدة بارد وساخن متوفر بسعر 2،649 ريال بدلاً من 3،299 ريال خصم 20٪، ضمن عروض التكييفات الكبيرة جداً مع إمكانية التقسيط حتى 127 ريال لفترة 36 شهر و 3 هدايا بقيمة 528 ريال متوفرة بنهاية شهر يوليو تعرض مكيف ال جي جداري 18000 BTU بارد بسعر 3499 ريال بدل 5199 ريال بخصم 33٪ مع امكانية التقسيط حتى 168 ريال لمدة 36 شهر و 4 هدايا بقيمة 727 ريال.

صفقات إضافِيْة رائعة على أدوات المطبخ

محضر طعام جنرال اليكتريك بقوة 550 وات، بسعة 2.8 لتر، استانلس ستيل، متوفر بسعر 669 ريال بدلاً من 799 ريال بخصم 16٪، كجزء من عروض اكسترا رائعة فِيْ أجهزة المطبخ، مع امكانية التقسيط حتى 32 ريال لمدة 36 شهر محضر الطعام كينوود متاح فِيْ نهاية الشهر برو كومباكت بقوة 800 وات ووعاء 2.1 لتر من الفضة بسعر 759 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 20٪ مع إمكانية التقسيط حتى 37 ريال لمدة 36 شهر.

عروض الشاشات الكبيرة جدًا

تمتلك شارب تلفزيون أندرويد 70 بوصة فائق الوضوح بسعر 3399 ريال بدلاً من 5،999 ريال بخصم 43٪ ضمن عروض شاشة كبيرة للغاية مع إمكانية التقسيط حتى 163 ريال لمدة 36 شهر. . خصم 32٪ على الريال، مع إمكانية التقسيط حتى 82 ريال لمدة 36 شهرًا، بالإضافة إلى هدية بقيمة 179 ريالًا ضمن العروض الضخمة.