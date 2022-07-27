عروض اكسترا اون لاين extra على الجوالات والأجهزة بأرخص الأسعار والدفع بالتقسيط

عروض إضافِيْة على الهُواتف المحمولة والأجهزة بأرخص الأسعار والدفع بالتقسيط، يضاف ذلك إلى عرض التبادل الذي يقدمه موقع إضافِيْ على الأجهزة الإلكترونية لفترة محدودة يمكنك من خلالها استبدال الجهاز القديم بجهاز جديد مع سداد الفارق، بالإضافة إلى الخدمات العديدة التي يقدمها الموقع للعملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

عروض إضافِيْة أونلاين على الهُواتف والأجهزة المحمولة بأقل الأسعار والدفع بالتقسيط

نقدم لكَمْ فِيْ الفقرات التالية خصومات سعودية اضافِيْة المقدمة فِيْ أسعار الموبايل وأجهزة المطبخ أو العناية بالمنزل والتي ستجدها بأرخص الأسعار بالإضافة إلى الخدمة رسوم إضافِيْة يمكنك من خلالها شراء كل ما تريد مع دفع الثمن على أقساط كل شهر على التوالي.

عروض إضافِيْة

ستجد من خلال عروض إضافِيْة أخبار كل يوم على الموقع الرسمي وفِيْ جميع فروع المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تضم أكثر الأجهزة المطلوبة من المحَلْات السَعُودِيْة الشركات الكبرى التي تتنافس لتقديم أرخص الأسعار لجميع أنواع الأجهزة المنزلية، وخاصة على أجهزة المطبخ المختلفة، والتي لا يمكن لأي فرد الاستغناء عنها.

أكثر على الإنترنت

غلاية فِيْليبس، تعمل بقوة 2200 وات، بسعة 1.7 لتر، مصنوعة من الستانلس ستيل، متوفرة بسعر 139 ريالًا سعوديًا بدلًا من 169 ريالًا سعوديًا، بخصم 17.75٪، والأقساط متوفرة مقابل 7 ريال لمدة 36 شهرًا.

فرن كهربائي كلاس برو بسعة 100 لتر مصنوع من الاستانلس ستيل بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 729 ريال سعودي بخصم 17.83٪ وأقساط 29 ريال سعودي لمدة 36 شهر.

إضافِيْ

قصص إكستر تتوفر العديد من الأجهزة الحديثة، بما فِيْ ذلك المكانس الكهربائية بتقنيات حديثة، وكذلك أجهزة الكي التي تستخدم تقنيات متقدمة تحافظ على الأقمشة والملابس، من التجارية العالمية المعروفة بجودة منتجاتها، مثل Philips و Hoover و Class Pro و Panasonic.

إضافِيْ

يبحث كل عميل اليوم عن أفضل هاتف محمول متوفر فِيْ السوق، لكن الجميع يعمل للحصول عليه بأرخص سعر ممكن، وستجد أدناه أرخص سعر لهاتف محمول. iPhone 11 إضافِيْ iPhone بمواصفاته التقنية الرائعة، حيث ستجد هُواتف Samsung من أحدث الإصدارات، بالإضافة إلى إصدارات أخرى من Xiaomi و Honor.

اليوم نسرد بالتفصيل جميع الخصومات المدرجة عروض إكستر موبايل والأجهزة المنزلية التي يمكن شراؤها بالتقسيط طالما نواصل معك باقي الخصومات المتوفرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال مقالاتنا اليومية والتي يمكنك الوصول إليها بالضغط على زر المتابعة.