عروض اكسترا على أيفون 14 برو وبلس وخصومات على الجوالات، قدمت شركة اكسترا الفترة الاخيرة العديد من العروض القوية على الاجهزة الذكية ومن ابرزها عروض اكسترا على أيفون 14 برو وبلسحيث يمكن للجميع الحصول على أيفون 14 برو وبلس بالتقسيط المريح، مع الحصول على العديد من الهديا القيمة، حيث توجد الكثير من الخصومات على الجوالات وخاصة على أيفون 14 برو وبلس، كما واهتم الكثير لتعرف على عروض اكسترا على أيفون 14 برو وبلس.

عروض اكسترا على أيفون 14 برو وبلس

احصل على iPhone 14 Plus الجيل الخامس بحجم الشاشة 6.7 بوصات ويعمل بنظام تشغيل Apple iOS 16. مقابل 4199 ريال سعودي شامل الضريبة. مع الجهاز تحصل على هديتين بقيمة 549 ريال سعودي. يمكنك أيضًا الشراء بالتقسيط لمدة 36 شهرًا بدفع قسط شهري 201 ريال. من خلال شركة تسهِيْل للتمويل.

يمكنك الحصول على iPhone 14، الجيل الخامس، سعة 128 جيجا بايت، باللون الأزرق. شاشة بحجم 6.1 إنش بنظام تشغيل iOS 16. فقط 3799 ريال شامل الضريبة بالإضافة إلى هديتين بقيمة 549 ريال. ويمكنك شرائه بالتقسيط وسداد قسط شهري 182 ريال لمدة ثلاث سنوات.

ابل ايفون 14 برو الجيل الخامس 512 جيجا. يبلغ حجم الشاشة 6.1 بوصة وتعمل بنظام التشغيل iOS 16. وهِيْ متوفرة بسعر 6199 ريال سعودي. بالإضافة إلى هدايا قيمتها 549 ريالا، وهناك اثنان منهم.

احصل على iPhone 14 Pro بسعة 128 جيجابايت، لون ذهبي 5G، معالج Core A16 Biomac. الهاتف مقاوم للماء. بسعر 4699 ريالاً شاملة هدايا بقيمة 549 ريالاً. أما بخصوص الرسوم فِيْمكنك دفع رسوم 225 ريالًا شهريًا لمدة 36 شهرًا. سعر الشحن العادي مجاني حيث يصل المنتج فِيْ غضون أربعة إلى خمسة أيام.

على الرغم من أن شركة آبل أطلقت هاتفها الجديد في سبتمبر ، إلا أن iPhone 13 Pro Max لا يزال في المقدمة ،حيث قدمت العديد من الشركات العديد من العروض على هذا الجهاز في السعودية، ومن ابرزها عروض اكسترا على أيفون 14 برو وبلس، حيث يتراوح سعر أيفون 14 برو وبلس6199 ريال سعودي..