عروض اكسترا للجوالات وأجهزة المنزل extra والدفع بالتقسيط حصريًا على موقع اكسترا اون لاين

عروض موبايل اكسترا الأجهزة متوفرة بأقل سعر فِيْ المملكة وبخصم حصري يصل إلى 48٪، وخاصية السداد بالتقسيط متوفرة حصرياً من خلال موقع إضافِيْ إضافِيْ والتي تقدم لك العديد من التسهِيْلات الأخرى، مع خدمات إضافِيْة، وباقات الصيانة، وميزة التوصيل عند باب منزلك أو الاستقبال فِيْ أحد الفروع المنتشرة فِيْ جميع أنحاء المملكة.

عروض إضافِيْة للهُواتف المحمولة والأجهزة الإضافِيْة والدفع بالتقسيط حصريًا على موقع Extra Online

تضمن بيع إضافِيْ خصومات صيفِيْة على الهُواتف المحمولة والشاشات والأجهزة الذكية كالساعات والأجهزة اللوحية والأجهزة والمطابخ حيث تصل تخفِيْضات الأسعار إلى 48٪ بالإضافة إلى ميزة السداد بالتقسيط بالتعاون مع Tasaheel Finance والتي تتيح لك الدفع بالتقسيط خلال فترة فترة تصل إلى 36 شهرًا.

عروض إضافِيْة

أدناه ستجد خصومات حصرية من إكستر قدمها على أجهزة التلفاز الذكية بمختلف أنواعها من Samsung و Class Pro و Homes و TCL، حيث ستجدها بأرخص الأسعار على جميع المستويات. المحَلْات السَعُودِيْة الاكبر وبخصم 42٪ و 47٪ و 48٪ بمقاسات مختلفة ومواصفات ممتازة.

أكثر على الإنترنت

شاشة كلاس برو مقاس 32 بوصة، بدقة عالية، تشمل منفذ USB، والشاشة متوفرة باللون الأسود بسعر 519 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي، بخصم 48.04٪، ورسم 35 ريال سعودي فصاعدًا. 36 شهرًا

شاشة TCL مقاس 50 بوصة، بدقة عالية، تضم منفذ USB، والشاشة متوفرة باللون الأسود بسعر 1499 ريال سعودي بدلاً من 2099 ريال سعودي، بخصم 28.58٪، وأقساط 72 ريال سعودي فصاعدًا. 36 شهرًا

إضافِيْ

يشمل الفروع عروض إضافِيْة حداثة شملت جميع الاجهزة الحديثة سواء للمطبخ او للمنزل حيث لدينا اقل من أسْعَار القلايات والشوايات والخلاطات وماكينات صنع القهُوة والمايكرويف والافران الكهربائية ومبردات المياه ومحضر الطعام.

موقع إضافِيْ

فرن كهربائي كلاس برو بسعة 45 لتر مصنوع من الاستانلس ستيل بسعر 399 ريال فقط بدلا من 479 ريال بخصم فوري 16.7٪.

فرن كهربائي كلاس برو بسعة 45 لتر، يعمل بقوة 2000 وات، متوفر بسعر 369 ريال سعودي فقط، بدلاً من 449 ريال سعودي، بخصم فوري 17.81٪.

إضافِيْ

تجد فِيْ إضافِيْ أنواع مختلفة من الهُواتف المحمولة الحديثة مع أحدث الإصدارات هذا العام من جميع شركات التكنولوجيا الشهِيْرة، مثل Apple الرائدة فِيْ سلسلة iPhone وكذلك هُواتف Samsung و Motorola و Huawei و Xiaomi. يقدم المتجر أيضًا أجهزة الساعات الذكية. بأحدث المواصفات التي تقدمها جميع الشركات وكذلك السماعات اللاسلكية.

اضافِيْة اضافِيْة

جوال Nokia C20 4G، بسعة 16 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، متوفر باللون الأزرق، بسعر 339 ريالًا سعوديًا، شاملاً مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

جراب هاتف Nokia 2.1، متوفر باللون الأسود، بسعر مخفض 9 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 30 ريال سعودي، بخصم فوري 70٪.

تضمن عروض موبايل اكسترا والإلكترونيات هِيْ أفضل الأسعار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلالها قدمنا ​​لكَمْ اليوم جميع الأجهزة الذكية والكهربائية التي يمكن شراؤها بالدفع مقابل خدمة. رسوم اضافِيْة فِيْ الدفعات الشهرية، مع التسهِيْلات الأخرى المتوفرة حصريًا للعملاء السعوديين، وللحصول على أحدث الخصومات، يمكنك متابعتنا والضغط على زر متابعة وستتلقى أخبارًا منا دائمًا.