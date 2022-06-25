عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات بأرخص سعر فِيْ السَعُودِيْة من موقع اكسترا اون لاين extra

عروض موبايل اكسترا أجهزة اللاب توب والالكترونيات متوفرة حاليا بأقل سعر متوفر فِيْ جميع المتاجر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتشمل الخصومات أسعار مختلف أنواع الأجهزة التي يحتاجها معظمنا سواء كانت أجهزة ذكية أو أجهزة يمكن ارتداؤها.، كل هذا يتم تقديمه لك موقع إضافِيْ إضافِيْ مع خاصية الدفع بالتقسيط لعملاء المملكة المتحدة.

عروض اضافِيْة للهُواتف المحمولة والالكترونيات بأقل سعر فِيْ السَعُودِيْة من موقع اكسترا اون لاين اكسترا

تظهر لك عروض إضافِيْة خاصة فِيْ جميع أسْعَار الموبايلات واللاب توب والساعات الذكية وفِيْها ستجد كل الماركات المطلوبة من الكل المحَلْات السَعُودِيْة كَمْا يتم تقديم خصم إضافِيْ حتى 19 يونيو 2022، والذي تم إطلاقه بمناسبة عيد الأب العزيز، والذي يمكن استخدامه عن طريق الدفع ببطاقات ساب الائتمانية.

عروض إضافِيْة

نعرض لكَمْ الخصومات التالية أسعار الموبايل الأجهزة الذكية المقدمة iPhone إضافِيْ آيفون وسامسونج وشاومي ومن بينها أشهر الهُواتف التي تم إطلاقها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، حيث ستجد أدناه مواصفات كل موبايل مع سعره ومعدل الخصم.

أكثر على الإنترنت

جوال سامسونج جالكسي A52، سامسونج جالكسي أي 52 4 جي، بسعة داخلية 128 جيجابايت، متوفر باللون الأسود، بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1249 ريالاً سعودياً، بخصم 12٪.

جوال سامسونج جالكسي A03s، بذاكرة داخلية 64 جيجا، متوفر باللون الأزرق بسعر 525 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

إضافِيْ

موبايل Xiaomi 11t 5g، الذي يدعم تشغيل جميع شبكات اتصالات الجيل الخامس، يأتي بسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، ومتوفر باللون الأزرق، بسعر 1،519 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، وهذا عوضًا عن 1999 ريال سعودي مخفض بنسبة 24.01٪ بالإضافة إلى هدايا مختارة.

تحميل اضافِيْ مميز على سعر موبايل ابل ايفون 12 ايفون 12 5 جي الذي يدعم تشغيل جميع شبكات الجيل الخامس.يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، واللون الأسود متوفر بسعر 3199 ريال سعودي شامل قيمة ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 4049 ريال سعودي بخصم فوري على الشراء بنسبة 20.99٪.

إضافِيْ

مع بيع إضافِيْ ستجد أدناه أرخص الأسعار على أنواع مختلفة من الساعات الحديثة، بما فِيْ ذلك إصدارات Samsung و Huawei، وكذلك ساعات Apple الذكية، ومن بينها العديد من الألوان العصرية لجميع الأذواق من الصغار والكبار، ومقاسات مختلفة. كل الأعمار.

موقع إضافِيْ

ساعة Huawei GT 2 Pro gt 2 pro الذكية، المتوفرة بحجم 46 ملم، يمكن العثور عليها فِيْ المتجر باللون الأسود، والساعة معروضة بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال سعودي، بخصم 30، 03٪.

ساعة آبل الجيل السابع متوفرة بحجم 41 ملم، وتدعم تقنية GPS، مع حزام أسود، والساعة متوفرة بسعر 1،849 ريال سعودي.

إضافِيْ

تسمح إكستر السَعُودِيْة خصم كبير على أسعار لابتوبات هُواوي وأبل بالمواصفات القياسية إلى جانب أجهزة من مايكروسوفت ولينوفو، وتشمل الأجهزة التالية مواصفات ممتازة تناسب جميع الاستخدامات اليومية سواء كانت شخصية أو فِيْ مكان العمل أو للدراسة المقاصد.

عروض إضافِيْة

Lenovo IdeaPad iPad 3، مدعوم بمعالج Intel Core i3، ويأتي الجهاز بشاشة مقاس 14 بوصة، ويتضمن 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، ومتوفر باللون الأزرق بسعر 1599 ريال سعودي. بدلاً من 1800 ريال بخصم 15.79٪

Lenovo Legion iPad 5 Pro، معالج Intel Core i7، شاشة مقاس 16 بوصة، ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 تيرابايت SSD، متوفر باللون الرمادي بسعر 6،499 ريال سعودي بدلاً من 7،800 ريال سعودي، بخصم 17.72٪.

لذلك نقدم لكَمْ أرخص الأسعار المتوفرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على الهُواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكَمْبيوتر المحمولة والساعات الذكية، والاطلاع على تفاصيل الخدمات. رسوم اضافِيْة تابعنا للوصول إلى الشُروطْ والأحكام، حيث نعرض لك يوميًا جميع الخصومات المقدمة فِيْ جميع المتاجر وفِيْ جميع المناسبات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.