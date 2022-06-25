عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات extra بسعر أقل من 300 ريال من موقع اكسترا اون لاين

عروض موبايل اكسترا والأجهزة الإلكترونية متوفرة بخصم كبير بسعر أقل من 300 ريال سعودي، حيث تشمل الخصومات جميع الأجهزة التي يطلبها العملاء داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، ويوجد خدمة الدفع بالتقسيط على موقع إضافِيْ إضافِيْ مع خدمات التوصيل والصيانة وباقات الضمان الأخرى بأسعار فِيْ متناول الجميع.

عروض اضافِيْة للهُواتف المحمولة والالكترونيات الاضافِيْة بسعر اقل من 300 ريال من موقع اكسترا اون لاين

تقدم عروض إضافِيْة خاصة فِيْ أسعار الموبايل والاكسسوارت ايضا ستجد اجهزة عرض متنوعة من شاشات واجهزة بروجيكتور مع عرض خاص ولفترة محدودة لشراء اجهزة الكترونية للمطبخ والمنزل وكذلك اجهزة العناية الشخصية للجسم والشعر بسعر اقل من 300 ريال سعودي ريال.

عروض إضافِيْة

ستجد أدناه أحدث أجهزة المطبخ الحديثة المطلوبة داخل كل منها المحَلْات السَعُودِيْة بسعر أقل من 300 ريال سعودي تجدون أيضًا أن العرض ساري على ماكينات الحَلْاقة الرجالية والمكاوي والمكانس الكهربائية وماكينات صنع القهُوة، بخصم كبير يصل إلى 25٪، وتابعنا بالأسفل لمعرفة السعر

إكستر

Philips Philips 6-in-1، قابلة لإعادة الشحن للاستخدام الرطب / الجاف، أداة تشذيب 240 فولت متوفرة بسعر 159 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

صانع الفشار برينسيس، يعمل بقوة 1100 واط، 240 فولت، متوفر باللون الأبيض، بسعر 89 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 109 ريال سعودي، بخصم 18.34٪.

بيع إضافِيْ

خصم لا يصدق على سعر المفرمة الكهربائية كينوود المجهزة بسرعتين، تعمل بقوة 500 وات، بسعة 0.5 لتر، 220-240 فولت، المفرمة مصنوعة فِيْ الصين، واللون أبيض . وهِيْ متوفرة فِيْ المتجر ويشمل هذا السعر ضريبة القيمة المضافة مع ضمان لمدة عامين من الشركة المصنعة.

عرض خاص من اكسترا لفترة محدودة على سعر ماكينة فِيْليبس القابلة لإعادة الشحن، تعمل بنظام رطب وجاف، مناسب للجسم والرأس والوجه، ومزود بسرعتين، تعمل بقوة 240 فولت، والتي تجدها فِيْ جميع الفروع بسعر 159 ريال سعودي فقط، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة مع ضمان المصنع لمدة عامين.

خصومات إضافِيْة جديدة

خصم كبير على سعر مكواة فِيْليبس 5000 الكهربائية بقاعدة تسخين ومكواة بخار تأتي بقوة 2400 وات بقوة 220-240 فولت وبسعة 320 مل تجدها فِيْ جميع فروع اكسترا من الداخل من السَعُودِيْة بسعر 229 ريالاً سعودياً فقط، وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

إضافِيْ

يمكنك الآن شراء أفضل الشاشات الذكية مع الخدمة رسوم اضافِيْة يقدم لك فِيْ العديد من التجارية مثل هُواوي وشارب وكذلك تلفزيونات توشيبا وال جي وكلاس برو وسوني.كَمْا ستجد معنا أسعار أجهزة العرض الحديثة التي تقدم لك أحدث تقنيات عرض الشرائح المتوافقة مع معظم التطبيقات والبرامج، بالإضافة إلى ملحقات الشاشة وملحقاتها التي تعزز من استخدامه.

أكثر على الإنترنت

شاشة 65 بوصة كلاس برو، تلفزيون ذكي فائق الدقة، متوفر بسعر 2499 ريال سعودي بدلاً من 4999 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بخصم فوري 50.01٪.

شاشة كلاس برو بحجم 70 إنش، تلفزيون ذكي فائق الوضوح، يعمل بنظام أندرويد، متوفر بسعر 2،999 ريال سعودي بدلاً من 4،999 ريال سعودي، شاملاً مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بخصم فوري 40 ٪.

موقع إضافِيْ

خصم خاص ولفترة محدودة على سعر نظام مكبرات الصوت من إصدارات كلاس برو، النظام يشتمل على 2.2 قناة، كَمْا ياتي بمضخم صوت مدمج، وهُو متوفر فِيْ جميع الفروع وعلى الموقع الرسمي بسعر خاص من متجر اكسترا سعودي 499 ريال سعودي وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم سعودي اكسترا ستور خاص على سعر كابل AUX الصادر من كلاس برو والمتوفر لفترة محددة أو حتى نفاذ الكَمْية تجده فِيْ جميع الفروع بسعر خاص 29 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال سعودي، بخصم فوري 40.81٪ يشمل هذا السعر ضريبة القيمة المضافة.

إضافِيْ

تزود اضافِيْة اضافِيْة جميع أنواع هُواتف سامسونج وملحقاتها بسعر لا يُضاهى، كَمْا أنها تحتوي على جميع ملحقات الموبايل والأجهزة الذكية بخصم يصل إلى 83٪، كَمْا أنها تتيح لك جميع أنواع كابلات الشحن ونقل البيانات المتوافقة مع أنواع مختلفة من الأجهزة الذكية. . الأجهزة، ناهِيْك عن ساعتك الذكية وأجهزة الشحن اللاسلكية وسماعات الرأس.

موقع إضافِيْ

Apple AirPods بغطاء شحن، الجيل الثاني، متوفرة باللون الأبيض، بسعر 549 ريالاً سعودياً بدلاً من 769 ريالاً سعودياً، بخصم 28.6٪، والسعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

هاتف ابل ايفون 13 برو ايفون 13 برو 5 جي بسعة 256 جيجا بايت، متوفر باللون الازرق سييرا، بسعر 4699 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال سعودي، بخصم 6.91٪، والسعر يشمل مبلغ القيمة المضافة. ضريبة.

هُواتف محمولة إضافِيْة

خصم إضافِيْ خاص على سعر سماعات Apple AirPods Pro اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث، السماعات متوفرة على الموقع الرسمي باللون الأبيض، ويمكنك العثور عليها بسعر مخفض 849 ريال سعودي فقط، بدلاً من 999 ريال سعودي. بخصم 15.09٪ وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصم هائل من Extra على سعر الموبايل ابل ايفون 13 برو ماكس 5 جي، بسعة 256 جيجا بايت للتخزين الداخلي، والجهاز متاح من الموقع الرسمي، لونه أخضر، ويمكنك العثور عليه بسعر مخفض سعر 5،199 ريال سعودي فقط، بدلاً من 5،699 ريال سعودي، بخصم 8.77٪، ويشمل هذا السعر مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

فِيْ الختام، نذكرك أن جميع الأجهزة المعروضة متاحة للشراء والدفع مع ميزة رسوم إضافِيْة مما يتيح لك شراء المنتج واستلامه فورًا ودفع المبلغ المستحق على دفعات شهرية، وتابعنا لمزيد من الأخبار عن سوق الأجهزة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وآخر التحديثات المتاحة على أسعار السلع داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

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