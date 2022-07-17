عروض اكسترا للجوالات والكَمْبيوتر والشاشات extra بخصم 47% وادفع بالتقسيط على موقع اكسترا اون لاين

عروض موبايل اكسترا تتوفر أجهزة الكَمْبيوتر والشاشات الآن بخصم يصل إلى 47٪ على العديد من المنتجات، بما فِيْ ذلك أشهر التجارية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. موقع إضافِيْ خصومات حصرية على منتجات مختارة فقط، كَمْا يتيح لك الموقع الدفع بالتقسيط.

عروض اضافِيْة على الموبايل والكَمْبيوتر والشاشات الاضافِيْة بخصم 47٪ والدفع بالتقسيط على موقع اكسترا اون لاين

متوفر فِيْ المتجر عروض إضافِيْة عن أسْعَار الموبايلات الحديثة واللاب توب والشاشات الذكية وملحقات الاجهزة الالكترونية بخصم 47٪ على الشاشات و 33٪ على الموبايل و 39٪ على اجهزة اللاب توب ومستلزمات الموبايل.كَمْا يمكن الدفع على اقساط شهرية بسعر خدمة نقدية رسوم اضافِيْة لا فوائد.

عروض موبايل اكسترا

تقدم إكستر هناك العديد من الهُواتف الذكية التي يزداد الطلب عليها فِيْ العالم. المحَلْات السَعُودِيْة التي تهتم دائمًا بإصدار أحدث الإصدارات، وبالطبع أشهر هذه الإصدارات هُو iPhone 13 iPhone 13 وهُواتف Samsung المعروفة، كَمْا أن هناك طلبًا كبيرًا على الأجهزة متوسطة المدى من Huawei و Xiaomi و Oppo وموتورولا.

إكستر

هاتف Lava Iris 61 يشتمل على شاشة 5 إنش، ويأتي بذاكرة داخلية 32، ويأتي الهاتف بمعالج 1.3 جيجاهرتز ويعمل من خلال نظام التشغيل Android PGo المتوفر باللون الأزرق، بسعر 219 سعوديًا. ريالات شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدل 239 ريال سعودي بتوفِيْر 8.36٪ مع مجموعة مختارة من الهدايا.

إضافِيْ

تقدم إضافِيْ الشاشات الفريدة من نوعها التي تعد الأفضل من كل شيء، مثل شاشات LG و TCL و JVC و Samsung، ويصل انخفاض أسعار الشاشة إلى 72٪، وتشمل جميع الشاشات ضمان المصنع لمدة عامين، مع توفر أحجام مختلفة لكل كتابة منها 43 بوصة إلى 88 بوصة.

إضافِيْ

إنه موجود على الموقع الرسمي بيع إضافِيْ حصريًا لأجهزة الكَمْبيوتر المحمولة والسماعات وأجهزة الطباعة وشاشات الكَمْبيوتر الحديثة، حيث توجد إصدارات من شركات Microsoft و Acer، مع أجهزة HP و Canon و Samsung، وستفاجئك الأسعار.

وهكذا ننهِيْ عرضًا آخر عروض المحمول الإضافِيْة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مع خصومات على أجهزة الكَمْبيوتر والشاشات بخصم كبير ولا يقاوم يمكنك الاستفادة منها مع خدمة التقسيط بدفعات شهرية عبر الموقع الرسمي، والاطلاع على تفاصيل جديدة حول أحدث الخصومات فِيْ السَعُودِيْة، يمكنك متابعتنا يوميا.