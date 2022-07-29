عروض اكسترا extra على الإلكترونيات بأسعار مفاجأة وخصم 75% حصريًا على موقع أكسترا

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عروض اضافِيْة على الالكترونيات بأسْعَار مذهلة وخصم 75٪ حصريا على موقع اكسترا

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عروض إضافِيْة

تسمح المحَلْات السَعُودِيْة أكثر الأجهزة طلبًا فِيْ المملكة لتلبية احتياجات العملاء، وبالتالي متجرنا إكستر هناك العديد من الشاشات المختلفة فِيْ مواصفاتها وأحجامها ومن بينها الماركات الأكثر شهرة فِيْ العالم، لذلك تجمع بين أعلى جودة للشاشة بأقل سعر، ثم نترككَمْ مع أسعار Sony و LG و Class Pro و Samsung و Huawei.

إضافِيْ

تلفزيون Class Pro مقاس 65 بوصة، شاشة فائقة الوضوح وذكية، متوفر بسعر 2،699 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 4،999 ريال سعودي، بخصم كبير 46٪.

تلفزيون سامسونج 65 بوصة، شاشة ذكية، بجودة فائقة الوضوح، تجدها بسعر 4799 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة.

أكثر على الإنترنت

تلفزيون هُواوي 55 بوصة بشاشة huawai الذكية، بجودة فائقة الوضوح، بدقة 2160 × 3840 ميجابكسل، وتضم الشاشة منفذ USB 3499 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء بنسبة 24.29٪.

شاشة تلفزيون سوني 65 بوصة، وشاشة أندرويد الذكية، وشاشة فائقة الوضوح بجودة عالية، وتدعم تشغيل تقنية البلوتوث اللاسلكية، والشاشة تضم منفذي USB، ومعدل تحديث 50 هرتز، تجدها باللون الأسود فِيْ سعر مخفض 1099 ريال سعودي ويشمل هذا السعر مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

رسوم اضافِيْة

تلفزيون إل جي سوني 55 بوصة، عرض 142 سم، شاشة أندرويد ذكية، وشاشة ذات جودة فائقة الوضوح بدقة عالية 4K HDR، وتضم منفذي USB، تجدها باللون الأسود بسعر مخفض 3999 ريال سعودي. بدلاً من 7999 بخصم 50٪ وقيمة هدية عند الشراء بقيمة 799 وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

شاشة TV Class Pro بحجم 58 بوصة، تعمل بنظام Android الذكي، وشاشة بجودة فائقة الوضوح وبدقة عالية، وتضم منفذين USB، تجدها متوفرة باللون الأسود بسعر خاص جدًا 1999 ريال سعودي بدلاً من ذلك. 3999 بخصم كبير بنصف 50.01 ٪٪ وهذا السعر يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

إضافِيْ

متوفر بالصور التالية أسْعَار اللاب توب بخصم يصل الى 30٪ على اجهزة هُواوي حتى نفاد الامدادات المقدمة لك السَعُودِيْة الإضافِيْة مع المواصفات المختلفة لسعة ذاكرة الوصول العشوائي وحجم الشاشة ومساحة القرص الصلب، تتوفر أيضًا أجهزة من Microsoft و HP و Lenovo و Acer.

إكستر

لابتوب هُواوي MateBook 13 بمعالج Intel Core i7، يأتي بسعة 512 جيجا بايت، مع مساحة ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت، ومصمم بشاشة مقاس 13.4 بوصة، ومتوفر باللون الفضي بسعر 4799 ريال سعودي بدلاً من 5999 ريال سعودي، بخصم 20٪.

لابتوب هُواوي MateBook D 14 بمعالج Intel Core i5، يأتي بسعة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، ومصمم بشاشة 14 بوصة، متوفر باللون الرمادي بسعر 2599 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال سعودي، بخصم 21.21٪.

بيع إضافِيْ

لابتوب HP Notebook 15 بمعالج Intel Core i3، يأتي بقرص صلب بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، مصمم بشاشة مقاس 15.6 بوصة، ومتوفر باللون الفضي بسعر 1699 ريال سعودي بدلاً من 2199 ريال سعودي، بخصم 22.73٪، مع استرداد 170 ريالاً سعودياً، ويصبح الهاتف 1529 ريالاً سعودياً بعد الاسترداد.

لابتوب Huawei MateBook 14s، يأتي بمعالج Intel Core i7، بسرعة 3.30 جيجا هرتز، يأتي الجهاز بقرص صلب بسعة 512 جيجا بايت، ومصمم بشاشة تعمل باللمس مقاس 14.2 بوصة، ويضم منفذ USB، متوفر باللون الأخضر بسعر. 4،999 ريالاً سعودياً شاملاً ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 6،499 ريالاً بخصم 23.08٪.

كَمْبيوتر محمول إضافِيْ

لاب توب Lenovo IdeaPad Flex 3 القابل للتحويل، معالج Intel Celeron، 1.1 جيجا هرتز، سعة 128 جيجا بايت HDD، شاشة 11.6 بوصة، منفذين USB، متوفر باللون الرمادي بسعر 1،299 ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من 1،699 ريال سعودي، بخصم 23.54٪.

لاب توب ايسر اسبير 3 A315-57G، يأتي بمعالج انتل كور i5، 1.00 جيجاهِيْرتز، 256 جيجا هارد ديسك مع 4 جيجا رام، مصمم بشاشة 15.6 بوصة، 3 منافذ يو اس بي، متوفر بما فِيْ ذلك اللون الأسود بسعر 2049 ريال سعودي، القيمة شاملة الضريبة الإضافِيْة بدلا من 2،699 ريال سعودي بخصم 24.08٪.

إضافِيْ

مع خدمة الدفع من خلال رسوم اضافِيْة يمكنك الآن الحصول على هُواتف سامسونج بخصم يصل إلى 39٪، حيث شهد الهاتف المحمول إقبالًا كبيرًا من العملاء منذ إطلاقه فِيْ الأسواق السَعُودِيْة، ويتوفر أيضًا هاتف محمول. iPhone 11 إضافِيْ خصم 26٪ على iPhone، مع عدة إصدارات أخرى من الأجهزة من الشركتين بسعر مخفض بشكل كبير.

موقع إضافِيْ

موبايل سامسونج جالكسي Z فولد 2 بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، وشاشة مقاس 7.6 بوصة، ومتوفر باللون البرونزي، ويمكنك العثور عليه بسعر 5،299 ريال سعودي بدلاً من 7،999 ريال سعودي، بخصم فوري بسعر 33.75 ريال. ٪.

جوال سامسونج جالكسي S20 FE، بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت، يضم شاشة بحجم 6.5 بوصة، متوفرة باللون البنفسجي الفاتح، يمكنك العثور عليها بسعر 1،819 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال سعودي، بسعر خصم فوري قدره 39.34٪.

iPhone 11 إضافِيْ

الهاتف المحمول Samsung Galaxy Z Fold 2، يدعم شبكات الجيل الخامس، مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع شاشة مقاس 7.6 إنش، ومتوفرة باللون الأسود بسعر 5،299 ريال سعودي، بدلاً من 7،999 ريال سعودي، بخصم فوري 39.34٪، باسترداد 530 ريال يصبح السعر بعد الاسترداد 4769 ريال سعودي.

موبايل ايفون 11 ايفون 11 نسخة جديدة، يدعم تشغيل جميع شبكات الجيل الرابع، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت، ويتضمن شاشة بحجم 6.1 بوصة، متوفرة باللون البنفسجي، تجدها بسعر 2599 ريالًا، بما فِيْ ذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة بدلاً من 3559 ريال سعودي بخصم فوري 26.97٪ مع ضمان المصنع لمدة عامين.

اليوم نعرض لكَمْ الأحدث بيع إضافِيْ جديد ومقدم فِيْ جميع الإلكترونيات بأسعار لا تصدق نالت رضا عدد كبير من العملاء، ولمزيد من التفاصيل يمكنكَمْ التواصل معنا على رقم إضافِيْ لتكون على اطلاع على الخصومات الجديدة تابعونا ليصلكَمْ لآخر الأسعار لحظة بلحظة.