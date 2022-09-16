عروض اكل اليوم الوطني السعودي 92 للعديد من المطاعم المميزة 1444 ، قد يلجأ العديد من المواطنين الى القيام بتناول الطعام في مطاعم المملكة العربية السعودية وما يدفع بتلك المطاعم الى التنافس للعروض على وجبات الطعام في مثل هذا اليوم ، وقد يتسائلون حول مطعما مميزا في المملكة أو مدنها ومحافظاتها المختلفة نتميز بجميع العروض والتخفيضات التي تقدمها مطاعم المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا .

اليوم الوطني السعودي

يحتفل مواطنوا حكومة وشعبا بالذكرى الـ 92 لمناسبة اليوم الوطني السعودي في المملكة العربية السعودية في 23 من الشهر الجاري 2022، الموافق 27 من شهر صفر 1444 هـ، يوم الجمعة المقبل. والملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -. – أفلح الله في ضم مملكتي نجد والحجاز وملحقاتهما تحت اسم المملكة العربية السعودية في عام 1932 م / 1351 هـ. منذ هذا اليوم، أصبح الاحتفال سعيدًا لكل فرد في المملكة ينتظره من عام إلى آخر.

عرض اليوم الوطني السعودي 92

اعتادت أكبر المطاعم ومحلات المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية في مدنها ومحافظاتها المختلفة على تقديم أفضل العروض والتخفيضات على مختلف أنواع المنتجات الغذائية ووجبات المطاعم بمناسبة العيد الوطني السعودي، مع قدوم ذاكرتها في كل عام ميلادي جديد، وتحديداً في 23 سبتمبر. العروض المميزة هي

مطاعم أردي.

مطاعم شامية.

مطعم هارفي.

المتجر الوطني للدواجن.

مطعم رمسيس.

محل حلويات الموسى.

عروض اكل اليوم الوطني السعودي 92 مطعم الاردي

يتميز مطعم العرضي بفروعه المتنوعة في المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل العروض والخصومات على وجبات الغداء والعشاء احتفالاً باليوم الوطني السعودي كل عام.

تقدم المطاعم الشامية اليوم الوطني

تقدم مطاعم الشامي في المملكة العربية السعودية مجموعة من العروض على وجباتها الأكثر شعبية، ابتداءً من اليوم وحتى اليوم الوطني، الموافق الجمعة 23 سبتمبر، والعروض هي

عرض اليوم الوطني الأول علبة من الشاورما العربية، مع البطاطس والصلصات، بسعر 92 ريال شامل الضريبة، والعرض ساري على الطلبات الداخلية فقط.

عرض اليوم الوطني الثاني كيلو مشاوي مشكلة مع طبق مكرونة اسباجيتي ومقبلات حارة وحارة وبيبسي مقابل 92 ريال.

تقدم مطاعم رمسيس اليوم الوطني 92

بمناسبة اليوم الوطني السعودي يقدم مطعم رمسيس وجبة كاملة تتكون من الآتي مقابل 92 ريالاً فقط

2 كيلو مشاوي.

2 وعاء أرز مع شعيرية.

صحن ملوخية سادة.

طاجن مسقعة صغير.

مقبلات باردة.

مشروب بيبسي.

عروض محل حلويات الموسى

يقدم متجر حلويات الموسى عروض خاصة في المملكة العربية السعودية بجميع فروعها بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92، وهذه العروض هي

كعكة احتفالية العيد الوطني بـ 92 ريالا فقط.

عرض 2 كيك صغير حجم عادي بسعر 92 ريال.

نقدم طبق بقلاوة مع علبة موالح بسعر 92 ريال.

نقدم طبق بيتي فور مع علبة موالح بسعر 92 ريال.

عرض العيد الوطني لهارفي

يعتبر مطعم هارفي من أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية، وله العديد من الفروع في مختلف محافظاتها.

عرض اليوم الوطني الأول 4 سندويتشات برجر مع 3 بطاطس وبيبسي مقابل 20 ريال فقط، ويبدأ في 11 سبتمبر لفترة محدودة.

عرض مطعم بوتيك صحي

يحتفل مطعم الأكل الصحي مع عملائه بالعيد الوطني بالعديد من العروض، وقد بدأ عروضه لهذا العام بالآتي

4 وجبات منوعة من اختيار العميل بسعر 92 ريال فقط.

4 وجبات برجر متنوعة مقابل 92 ريال فقط.

خصومات تصل الى 22٪.

عروض المطاعم في يوم البال الوطني

مطعم علي البل هو مطعم للأفراد والعائلات يقدم الأطباق العربية والشرقية، وبمناسبة العيد الوطني بدأ عرضه الأول احتفالاً بهذه المناسبة وهو عرض “عشان اتفقناها”. بسعر 29 ريالا فقط، يبدأ العرض من 15 سبتمبر حتى نهاية سبتمبر.

عروض الشركة الوطنية للدواجن

تقدم شركة دواجن الوطنية حزمة متميزة على جميع منتجاتها في جميع مخازنها ووكلائها في المملكة العربية السعودية بمختلف مدنها ومحافظاتها حيث تبدأ معظم منتجاتها من 92 ريالا سعوديا ولكن العروض الحصرية للوطنية لم يتم إطلاق اليوم بعد، وهذا متوقع في الأيام المقبلة، ويمكن متابعة العروض الجديدة عبر الرابط “”.

يقدم المطعم اليوم الوطني السعودي 92

نظرا لأهمية اليوم الوطني والاحتفال به في المملكة العربية السعودية، قدمت العديد من المطاعم عروضا غذائية، منها

مطعم درة الرافدين بالرياض يقدم صحن عائلي 5 كيلو مشاوي مشكلة مع مقبلات وسلطة خضراء ومشروب عائلي بسعر 180 ريال + توصيل مجاني وللطلب يمكنكم الاتصال على (0556650103).

مطعم بامبا جريل فندق نارسس الرياض يقدم مشاوي أرجنتينية تبدأ من 300 ريال مع جلسات خارجية، والعرض ساري فقط يومي الخميس والجمعة 22 و 23 سبتمبر.

مطعم فندق نارسس الحمراء بجدة يقدم بوفيه عشاء بسعر 192 ريالا والفرد الثاني مجانا وينتهي العرض في 30 سبتمبر.

مطعم فندق سويس انترناشونال الرياض يقدم افطار خاص لشخصين بسعر 92 ريال شامل الضريبة وذلك خلال الأيام من 21 الى 24 سبتمبر.

مطعم لحظه لقانة بالدمام بدأت عروض اليوم الوطني في قسم المشاوي بتقديم كيلو مشاوي (شيش طاووق / أوصال / كباب) بسعر 92.92 ريال سعودي بعد الخصم.

مطعم لوتس في فندق ميلينيوم بمكة المكرمة يقدم عرض بوفيه مفتوح للغداء والعشاء بسعر 92 ريال للفرد، مع البوفيه متاح للشخص الثالث مجانا، ويستمر العرض لمدة 3 أيام من 21 سبتمبر إلى 23.

عرض مطعم سرمد في جدة خصم 15٪ على الفاتورة وعلى أي طلب في 22 و 23 و 24 سبتمبر بمناسبة العيد الوطني السعودي.

رابط موقع العيد الوطني 92

يمكنكم زيارة موقع اليوم الوطني السعودي الـ 92 والاطلاع على جميع الاحتفالات والمناسبات لهذا اليوم كما أعدتها الجهات الحكومية في المملكة لأهلها وللدخول “”.

عروض اكل اليوم الوطني السعودي 92 للعديد من المطاعم المميزة 1444 ، في مثل ذلك اليوم يبقى جميع الأفراد خارج المنازل لساعات متعددة وما يدفع بهم لتناول الطعام في إحدى المطاعم المميزة إحتفالاً باليوم الوطني ووحدة البلاد داخل المملكة ، كما تعرفنا على العديد من العروض التي تعرضها المحلات والمطاعم .