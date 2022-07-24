عروض الإلكترونيات فِيْ هايبر بندة لهذا الأسبوع 2022

تشمل صفقات الإلكترونيات فِيْ هايبر بنده خصومات تصل إلى 50٪ على بعض الأجهزة التي تحتاجها الأسر، ومن خلال فروع بنده فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يمكنك الاستفادة من صفقات بنده 2022 للهُواتف المحمولة التي يتميز بها المتجر لهذا الأسبوع. لتلبية احتياجات العملاء، مما يعني أن مجلة صفقات Panda شاملة للمنتجات الغذائية ومستلزمات العناية الشخصية، بالإضافة إلى صفقات Hyper Panda على الهاتف المحمول اليوم.

عروض الإلكترونيات فِيْ هايبر بنده

يحتوي متجر بنده على عدة فروع خاصة فِيْ مصر والمملكة العربية السَعُودِيْة، ويعمل على تقديم خصومات وخصومات على جميع الاحتياجات الأساسية للمواطن بما فِيْ ذلك الإلكترونيات ومن بين عروض الإلكترونيات على هايبر بنده اليوم ما يلي

تتوفر شواية كهربائية فِيْ عروض كولين الجديدة بسعر 79 ريال سعودي للقطعة الواحدة، وتعمل بقوة ألفِيْ واط. يتوفر ميكروويف Click On الرقمي أيضًا بسعر 369 ريال سعودي، وميكروويف شارب سعة 20 لترًا متوفر بسعر 269 ريال سعودي.

يتوفر فرن كهربائي من Colin بسعر 279 ريال سعودي وسعة 45 لترًا، بالإضافة إلى توفر ماكينة صنع القهُوة الشهِيْرة Black and Decker بسعر 219 ريالًا سعوديًا.

وخصومات على خلاط ITC، ويمكن شراؤها فِيْ صفقات هايبر بنده لهذا الأسبوع، بسعر 89 ريالاً سعودياً.

يوجد مفرمة أصلية من مولينكس بسعر 104 ريال سعودي، وكولين كولين بسعر 55 ريال سعودي، وقوتها تصل إلى 300 واط فقط.

أما بالنسبة للغلايات الكهربائية فِيْ عروض بنده اليوم، فهناك نوع Arrayte بسعر 49 ريالاً، وواحد من الفولاذ المقاوم للصدأ من كينوود بسعر 115 ريالاً وسعة لتر واحد و 700، وخلاط كولين بخمس لترات. بسعر 279 ريال سعودي.

Hyper Panda يتعامل على الأجهزة المنزلية

تتوفر الأجهزة الضرورية فِيْ الصفقات الجديدة، بما فِيْ ذلك مقلاة سعة 5 لترات خالية من الزيت مع Globo بسعر 299 ريالًا سعوديًا، كَمْا تتوفر مقلاة Key On الخالية من الزيت فِيْ الصفقات الجديدة بسعر 329 ريالًا سعوديًا، وخلاط يدوي من كينوود. يمكن شراؤها بسعر 189 ريال سعودي وخلاط كينوود الكامل بسعر 139 ريال سعودي، والعديد من الأجهزة الإلكترونية الأخرى متوفرة فِيْ المجلة الأسبوعية.