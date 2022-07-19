عروض التميمي على السلع الغذائية من أسواق التميمي

أسواق التميمي هِيْ أحد متاجر البيع بالتجزئة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ضمن عروض التميمي يمكنك أن تجد ما تريده من المنتجات الغذائية المختلفة، وهناك العديد من المنتجات بأسعار مخفضة، بما فِيْ ذلك اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، وأنواع مختلفة من المحَلْية منتجات. كَمْا تستورد الخضار والفواكه الطازجة لأسواق التميمي عدة فروع داخل المناطق (الدمام – الخبر – الرياض – حفر الباطن – الجبيل – القصيم – الرس – الأحساء).

صفقات التميمي

احصل على قرص سائل لوكس سن لايت لغسيل الأطباق، عادي أو ليمون 750 مل، بسعر 7.75 ريال بدلاً من 11.95 ريال ووفر 4.20 ريال.

وفر 21.55 ريال عند شرائك مسحوق غسيل أصناف متنوعة 2.25 ريال – 2.5 كيلو بسعر 25.95 ريال.

احصل على كيلو طماطم سعودية أو سورية بسعر 3.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

اشتري كيلو كوسة سعودي بسعر 3.95 ريال للكيلو بدلاً من 9.20 ريال سعودي.



اشتري عبوة غسول يد ساحرة بالمسك أو الياسمين، أسواق التميمي 500 مل بسعر 8.95 ريال بدلاً من 12.95 ريال.

شوفان كويكر 500 جرام سعر الحبوب 7.75 ريال بدلاً من 11.15 ريال.

أسواق التميمي

كيكة متوسطة، بيضاء، بلاك فورست أو كراميل فِيْ أسواق التميمي مقابل 44.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

كيلو شاورما لحم بقري أو لحم كفتة أو كباب لحم ضأن أحصل عليها بـ 39.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

من الأصناف التي وصلت مؤخراً إلى مجموعة أسواق التميمي صلصات وأصناف متنوعة إيست إند 250-260 جرام، سعر القطعة الواحدة 14.95 ريال.

ميني مادلين أصناف متنوعة سان ميشيل سعر القطعة الواحدة 9.95 ريال.

وفر مع عروض التميمي الخاصة واحصل على كيلو أوصال دجاج كنتاكي باربكيو أو سموك لاند أو توابل مغربية مقابل 34.95 ريال بدلاً من 45.40 ريال.

اشتري علبة تفاح احمر ايطالي بوزن كيلو بسعر 6.95 ريال بدلا من 13.10 ريال.

آيس كريم منوعة جيدة سعر القطعة الواحدة 25.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

التميمي اون لاين

همبرغر بقري 672 جرام سعر التابلت 14.95 ريال بدلاً من 21.75 ريال.

مكعبات فِيْليه أو صدر دجاج وزن 1500 جرام بسعر 51.95 ريال بدلاً من 61.95 ريال.

دجاج مسحب عادى او حار امريكي وزن 750 جرام سعر القطعة الواحدة 19.95 ريال بدلا من 30.55 ريال.