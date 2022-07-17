عروض التوفِيْر من لولو هايبر ماركت الأسبوعية وتخفِيْضات جبارة

تقدم عروض مدخرات لولو هايبر ماركت أقوى الخصومات والتخفِيْضات على مختلف المنتجات الغذائية والبقالة وغيرها من المنتجات الاستهلاكية بالإضافة إلى عروض الأجهزة والأجهزة، مع العلم أن كل هذه العروض وأكثر متوفرة من خلال فروع لولو هايبر ماركت. المحافظة. فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة هذا بالإضافة إلى العروض الأخرى المتنوعة فِيْ باقي الفروع فِيْ معظم محافظات المملكة، فلا تفوت فرصة المعرفة والاستمتاع. لهم.

أفضل عروض التوفِيْر من لولو هايبر ماركت هذا الأسبوع

فِيْ ظل انتشار موجة ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار الذي عانى منه جميع أنحاء العالم، لا يزال لولو هايبر ماركت يسعى لتحقيق هدفه الدائم وهُو توفِيْر أفضل المواد الخام والمنتجات من جميع أنحاء العالم على أكَمْل وجه . أسْعَار مناسبة تقدم مجلة العروض الاسبوعية وهنا اهم العروض لهذا الاسبوع.

صفقة توفِيْر على علبة دجاج داري مجمد وزن حبة 1.1 كيلو جرام بسعر 169.95 ريال سعودي للصندوق الواحد بدلاً من 203 ريال.

مسحوق منظف برسيل وزن العبوة 6.8 كيلوجرام بسعر 39.90 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

عرض خاص للعائلة أرز بسمتي أبيض هندي وزن الكيس 5 كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 46.75 ريال.

جبنة فِيْتا مصرية بسعر 12.90 ريال بدلاً من 21.90 ريال للكيلو.

النماء كرات لحم صدر ديك رومي مدخنة بسعر 59.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال للكيلو.

جبنة موتزاريلا دنماركية للأبقار الثلاث بسعر 28.95 ريال للكيلو بدلاً من 38.50 ريال.

السكر الأبيض الناعم SIS وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 22.95 ريال بدلاً من 31.85 ريال.

أرز صنوايت كالروز 5 كيلو بسعر 34.95 ريال بدلاً من 41.50 ريال.

عروض أخرى متنوعة

ذا بريدج بيو – مشروب اللوز العضوي 1 لتر بسعر 21 ريال بدلاً من 24 ريال.

نسكافِيْه أصلية منزوعة الكافِيْين 100 جرام بسعر 34.50 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

عرض 6 عبوات من مياه أكوافِيْنا المعدنية سعة 1.5 لتر بسعر 5.95 ريال بدلاً من 7.50 ريال للعرض.

زيت طبخ وقلي حياة او زيت صني 1.5 لتر بسعر 14.95 ريال بدلا من 19.50 ريال.