عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي رقم 92، مع اقتراب موعد العيد الوطني السعودي هناك الكثير من العروض على تذاكر الطيران الداخلية في المملكة العربية السعودية ويوافق اليوم الوطني السعودي 23 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2022، ويقام في هذه الأيام عروض كبيرة في المملكة العربية السعودية ومنها عروض على تذاكر الطيران والمطاعم وللهايبر ماركت وبعض الشركات الخاصة في السيارات.

تخفيضات عروض الخطوط السعودية في اليوم الوطني 92

أوضحت الخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية عن عده تخفيضات في اليوم الوطني السعودي 92 واشتملت تلك العروض:

عروض تذاكر الطيران درجه الضيافة والاقتصاد وكانت بمبلغ 92 ريالا سعوديا.

عرض على طيران درجه الضيافة الأساسية بمبلغ 192 ريالا سعوديا.

تبدأ عروض يوم الوطني السعودي لشركات الطيران يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر وعروض سفر تذاكر الطيران ستكون الأول من شهر يناير حتى نهاية شهر مارس.

عروض الخطوط السعودية

اشتملت عروض المملكة العربية السعودية للسفر داخل أرجاء المملكة هذا عده عروضا وذلك حسب التالي:

العروض المتواجدة هي عروض باتجاه واحد.

حيث تختلف نسبة العرض على حسب درجة الحجز.

يمكن حجز تذاكر الخطوط السعودية عبر قنوات البيع الإلكترونية.

أسعار تذاكر خطوط السعودية الداخلية بعد التخفيض

بلغت أسعار تذاكر الخطوط السعودية الداخلية بعد التخفيض على عدة تخفيضات اشتملت على النحو التالية:

بلغ سعر تذاكر السفر من مدينة جده إلى الرياض 199 ريالا سعوديا.

سعر تذكرة سفر من مدينة أبها إلى الرياض 299 ريالا.

سعر تذكرة السفر من المدينة المنورة إلى الرياض 169 ريالا.

سعر تذكرة السفر من مدينة تبوك إلى الرياض 269 ريالا.

سعر تذكرة السفر من الدمام إلى الرياض 129 ريالا.

سعر تذكرة السفر من مدينة جازان إلى الرياض 269 ريالا.

سعر تذكرة سفر من مدينة نجران إلى مدينة الرياض 269 ريالا سعوديا.

كما فتحت المملكة العربية السعودية عدت عروضا على الرحلات الخارجية وذلك حسب كل دولة من الدول ويمكنك حجز تذاكر سفر على الخطوط السعودية من خلال الدخول عبر موقع الخطوط الجوية السعودية واختيار اللغة والدولة ومن ثم التسجيل إلى الرحلة التي يرغب بها الفرد بالسفر إليها.