عروض الصيف على المكيفات والثلاجات خصومات اكسترا الكبرى على الجوالات والشاشات، قامت شركة إكسترا الخاصة بالأجهزة الكهربائية في السعودية بتنزيل الكثير من عرض الصيف على الكثير من الأجهزة الكهربائية مثل المكيفات والثلاجات خصومات اكسترا، حيث تصل نسبة الخصم أكثر من 50% على الكثير من الأجهزة، وخاصة الجوالات والشاشات.

عروض الصيف الرائعة الإضافِيْة على مكيفات الهُواء

متوفر بسعر حصري مكيف فوجي معلق على الحائط 19600 وحدة بارد بسعر 4999 ريال ضمن خصومات كبيرة اضافِيْة على المكيفات مع امكانية تقسيط حتى 239 ريال لمدة 36 شهر وهديتين بقيمة 449 ريال 15٪ خصم على ريال، مع إمكانية التقسيط حتى 278 ريال لمدة 36 شهر، و 3 هدايا بقيمة 628 ريال.

عروض الغسالات الكبيرة جدًا

تتوافر توشيبا بغسالة تحميل علوية بعاكس أبيض / أسود سعة 15 كيلو جرام بسعر 2499 ريال بدلاً من 3899 ريال بخصم 36٪، مع إمكانية تقسيط يصل إلى 120 ريالاً لمدة 36 شهرًا، و هدية بقيمة 250 ريال كلاس برو متوفرة كغسالة تحميل امامي بسعة 7 كيلو 15 برنامج فارغ بسعر 1199 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 29٪ ضمن عروض اكسترا رائعة على الغسالات، مع إمكانية التقسيط حتى 58 ريال لمدة 36 شهر، وهدية 250 ريال.

عروض رائعة ثلاجات اضافِيْة

عرض خاص متوفر كجزء من عرض خاص ثلاجة هِيْتاشي بسعة 12 قدم انفرتر بخار باللون الابيض بسعر 3509 ريال ضمن عروض اضافِيْة كبيرة على الثلاجات مع امكانية التقسيط حتى 168 ريالًا لمدة 36 شهرًا، وهدية 250 ريالًا بدلًا من 5599 ريال خصم 43٪، مع إمكانية التقسيط حتى 153 ريالًا لمدة 36 شهرًا.

عروض الشاشات الكبيرة جدًا

تلفزيون هُومز 42 بوصة عالي الدقة متوفر بسعر 799 ريال بدلاً من 1199 ريال بخصم 33٪ ضمن عروض الشاشات الكبيرة جداً، مع إمكانية التقسيط حتى 39 ريالاً لمدة 36 ريالاً. شهر، وهدية 99 ريال، متوفرة ضمن الخصومات الكبيرة الإضافِيْة توشيبا تلفزيون 50 بوصة كلاريتي سوبر سمارت بسعر 1499 ريال بدلاً من 3499 ريال، بخصم 57٪، مع إمكانية التقسيط حتى 72 ريالاً. فترة 36 ​​شهرًا.

صفقات رائعة إضافِيْة للهاتف المحمول

هاتف Samsung Galaxy A22 متوافق مع شبكة الجيل الخامس 4G بسعة 128 جيجابايت ومتوفر باللون الأبيض بسعر 809 ريال بدلاً من 899 ريال بخصم 10٪ وذلك ضمن عروض الموبايل الكبيرة الإضافِيْة مع إمكانية التقسيط حتى إلى 39 ريالًا ولمدة 36 شهرًا يتوفر هاتف Xiaomi Redmi Note 10 S بسعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق بسعر 779 ريالًا بدلًا من 949 ريالًا بخصم 18٪ مع إمكانية التقسيط حتى 38 ريالًا. لمدة 36 شهرًا ضمن عروض Great Extra.

قدمت اكسترا الكبرى الكثير من العروض في كافة معارضها في السعودية، على المكيفات والثلاجات بمناسبة عروض الصيف، كما وقدمت خصومات اكسترا الكبرى على الجوالات والشاشات بأسعار خرافية ومناسبة للجميع.