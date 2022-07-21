عروض العثيم الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% أقوى خصومات السَعُودِيْة فِيْ فصل الصيف

عروض العثيم اليوم، العثيم هُو الاسم الذي يطلق على أسواق عبد الله العثيم السَعُودِيْة لجميع المنتجات الغذائية التي انتشرت بشكل سريع وواسع فِيْ جميع الدول العربية تقريبًا، وخاصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. المنزل يضمن سلامة عائلته عندما يتعلق الأمر بالعثيم دون أدنى شك.

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عروض العتيم

صالح العثيم صاحب مؤسسة صالح العثيم التجارية التي تأسست عام 1376 هـ 1956 م أسواق العثيم امتداد لذلك، وكان أول مكان له ببدلة القميص فِيْ منطقة البطحاء التجارية. منطقة عمل وتلك المؤسسة كانت تعمل فِيْ مجال المواد الغذائية، ثم افتتحت أسواق عبد الله العثيم عام 1401 هـ / 1980 م. م، توسع وانتشر ووصل إلى 14 سوقاً عام 1410 هـ / 1990 م. ج- أثناء العمل فِيْ تجارة الجملة والتجزئة، وتم افتتاح مستودعات عملاقة متعددة المجهزة بالكامل لتخزين جميع البضائع المطلوبة.

بعد ذلك تم تجهِيْز عدد كبير من السيارات الخاصة لنقل البقالة إلى مختلف الفروع والمتاجر، حيث من المعروف أن أسواق العثيم تبذل قصارى جهدها لتوفِيْر الراحة والتسهِيْلات اللازمة للتاجر والمستهلك، وكذلك تقديم عروض متعددة. والخصائص التي تجعلها دائما فِيْ الطليعة فِيْ هذا المجال.

خصومات العثيم الأسبوعية

قدمت أسواق العثيم خصومات أسبوعية ممتازة خلال بيع عيد الأضحى المبارك منذ 13/7/2022 الموافق 14 ذو الحجة 1443.