عروض العثيم الأسبوعية عروض الـ3 أيام أقوي التخفِيْضات على المنتجات والسلع الغذائية اغتنم الفرصه

صفقات العثيم الأسبوعية أقوى الخصومات على المنتجات. نبث لكَمْ من مجلة العثيم السَعُودِيْة آخر العروض الأسبوعية للعثيم. صفقات لمدة ثلاثة أيام من 21 يوليو إلى 23 يوليو أو حتى نفاد الإمدادات. تستمر أسواق عبد الله العثيم فِيْ تقديم عروض خصومات خاصة فِيْ جميع فروعها داخل وخارج المملكة العربية السَعُودِيْة، ويعد هذا المتجر من أشهر سلاسل المتاجر فِيْ العالم كله، حيث يوفر جميع المنتجات والأجهزة التي نحتاجها و بحاجة إلى. فِيْ حياتنا ونستخدمها باستمرار وبأسعار خاصة وبخصم كبير يناسب العديد من الفئات الاجتماعية.

اخر العروض الاسبوعية لشركة العثيم لشهر يوليو 2022 م

3 صفقات يوم على# أسواق_عبدالله_العثيم

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العروض صالحة من الخميس إلى السبت 21 يوليو – 23 يوليو أو حتى نفاد الإمدادات pic.twitter.com/zPNNvoon5R – أسواق عبدالله العثيم (OthaimMarkets) 22 يوليو 2022

سعر ووصل كيلوجرام الموز الأصفر بعد الخصم إلى 3.95 ريال سعودي.

فِيْما بلغ سعر كيلو لحم بقري باكستاني بالعظم 29.95 ريال سعودي.

زيت شروق للطبخ والقلي وزنه 1.5 لتر وصل سعره إلى 16.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

عبوات مياه بيرين، سعرها 33 ملليغرام، تراوحت بين 21.95 و 19.95 ريال.

100 منديل من مفرش ريما انخفض سعره من 21.95 ريال إلى 9.95 ريال.

معقم الأيدي ديتول وزن 250 جراماً انخفض سعره من 17.95 ريال إلى 8.95 ريال.

ترمس ديفا باللونين الأسود والأبيض، انخفض سعره من 95 ريالًا إلى 59 ريالًا بوزن 2 لتر فِيْ 1.

ميكروويف من شركة السيف وصل سعره إلى 249 ريالاً بدلاً من 319 ريالاً.

عروض صيف أسواق العثيم 2022 م