عروض العثيم الأسبوعية 40% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الان

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عروض العثيم الأسبوعية

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تقدم شركة العثيم السَعُودِيْة خصومات على آيس كريم كون زون بالفانيليا، 2 لتر، مقابل 35.95 ريال بدلاً من 57.95 ريال. السَعُودِيْة هايبر العثيم تقدم خصومات على معجون أسنان كولجيت توتال بالفحم، زجاجة 75 مل، بسعر وهمي 10.95 ريال بدلاً من 20.75 ريال. تقدم مجلة العثيم السَعُودِيْة خصومات على شوكولاتة ليندت ليندور بالحَلْيب، كَمْية العبوة تصل إلى 200 جرام، 22.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال.

خصومات العثيم الشهرية