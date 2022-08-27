عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 55% على جميع المنتجات تسوق الآن بسرعة، تقدم شركة العثيم أكبر العروض لكافة المواطنين دعما للمواطنين السعوديين ، والمقيمين في السعودية، حيث طالت الخصومات كافة السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ، كما ووصلت عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 55% على الكثير من المنتجات، ويمكن الاستطلاع على عروض العثيم من خلال الدخول عبر صفحتهم الرسمية

عروض العثيم الأسبوعية

منذ افتتاح أول فرع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، اهتمت العثيم كثيرًا بتقديم عروض حصرية، وقد أكسبها ذلك قاعدة واسعة جدًا من المواطنين الذين يشترون من خلال فروع العثيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى لحرصها على المزيد من التوسعات مما جعلها تتفرع فِيْ جميع المناطق مناطق داخل المملكة حيث بلغ عدد فروعها أكثر من 184 فرعًا، بالإضافة إلى أن هذه الفروع كانت مميزة جدًا مما جعل العملاء يندفعون بسرعة للتسوق فِيْ الفروع الفائقة طوال الوقت.

خصومات على مجلة العثيم السَعُودِيْة

عروض مميزة جدا داخل فروع العثيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة وهذه الخصومات تبدأ من 15٪ على جميع السلع والمنتجات وتتميز هذه المنتجات بالجودة والدقة فِيْ الإنتاج. حيث أنها تتعامل مع أكبر الشركات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن أفضل العروض ما يلي

خصومات العثيم هايبر السَعُودِيْة على مرطبات زينة هِيْل حجم العبوة حتى 1.2 كيلو جرام بسعر 65.95 ريال سعودي.

عروض مميزة جدا فِيْ أسواق العثيم السَعُودِيْة على علبة 100 جرام من كَمْون اسناد المطحون بسعر لا يصدق 4.25 ريال.

مجلة العثيم السَعُودِيْة تقدم خصومات على كيلوجرام من السميد الخشن بسعر لا يصدق 4.95 ريال سعودي.

أسواق عبدالله العثيم بالمملكة تقدم كيلو من العدس الأحمر بسعر لا يصدق 7.50 ريال سعودي.

العثيم يقدم اليوم كيلو حَلْاوة طبيعية بسعر لا يصدق 9.95 ريال سعودي.

قدمت شركة العثيم أقوى العروض الضخمة، الأسبوعية خصم يصل ل 55% على جميع المنتجات، والسلع الغذائية، وذلك بسبب الوضع الراهن حيث شهد إقبال كبير جدا من قبل المواطنين السعودين على هذه العروض.