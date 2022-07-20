عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 70 % أقوى عروض السَعُودِيْة

خلال هذه الفترة، تألقت عروض العثيم السَعُودِيْة بشكل مشرق، مما أدى إلى زيادة الطلب على أسواق العثيم السَعُودِيْة بشكل كبير، وتشمل خصومات العثيم جميع السلع والمنتجات المتوفرة فِيْ أسواقها، لذلك يبحث العملاء عن مواعيد هذه الخصومات بشكل مستمر ليتمكن العملاء من الاستفادة من هذه العروض المتميزة فِيْ أسواق العثيم بالمملكة.

صفقات العثيم السَعُودِيْة

تعتبر شركة العثيم من أقوى الشركات العاملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تمتلك عددًا كبيرًا من الفروع تغطي جميع احتياجات العملاء، ومن أهم العروض التي يرغب العثيم فِيْ تقديمها ما يلي

تقدم مجلة العثيم السَعُودِيْة خصومات على فراولة مجمدة السنبلة 800 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال سعودي.

اشتري من أسواق العثيم السَعُودِيْة 400 جرام أجنحة دجاج أمريكية حارة أو عادية بسعر 13.25 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

تقدم مجلة العثيم السَعُودِيْة خصومات على شرائح الدجاج الأمريكية الحارة 750 جرام بسعر 30.95 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي.

احصل على 450 جرام من جبنة الرئيس موزاريلا سعرها 27.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال من العثيم السَعُودِيْة.

تخفِيْضات هايبر العثيم السَعُودِيْة

لا تفوت عروض العثيم فِيْ المملكة فِيْ جميع الفروع فِيْ جميع السلع والمنتجات التي تتميز بالجودة العالية التي يبحث عنها جميع العملاء، ومنها ما يلي

العثيم يقدم خصومات على 10 قطع من برجر اللحم البقري الأمريكي الجامبو بسعر 21.95 ريال بدلاً من 31.50 ريال.

خصومات أسواق العثيم السَعُودِيْة على البازلاء الخضراء أمريكانا بقيمة 450 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

تقدم أسواق العثيم السَعُودِيْة خصومات على 450 جرام من الخضار المشكلة بسعر 6.25 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

لا تفوت فرصة شراء 114 جرام من الزيتون الحار بسعر 10.25 ريال سعودي بدلاً من 11.95 ريال سعودي فِيْ أسواق العثيم السَعُودِيْة.

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