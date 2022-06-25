عروض العثيم الاثنين على الدجاج واللحوم والخضروات تصل ل 60%

العثيم عروض الاثنين تعتبر أسواق عبد الله العثيم من أشهر الأسواق فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتهتم هذه الشركة أيضًا بالتوسع فِيْ العديد من الأماكن المختلفة، لذلك تعلن الشركة عن افتتاح فرع جديد كل فترة فِيْ مكان مختلف أقرب إلى العملاء. ويوجد عدد كبير من الأقسام المختلفة بفروع شركة العثيم منها آلاف المنتجات المختلفة.

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العثيم عروض الاثنين

ما يميز أسواق عبدالله العثيم هُو اهتمامها بإدراج عروض جديدة كل فترة، حيث أن هذه العروض تشمل عدد كبير من المنتجات التي يحتاجها العملاء بشكل دائم ولا يمكنهم الاستغناء عنها، وكثير من العملاء ينتظرون هذه العروض للاستفادة منها. منهم وشراء جميع احتياجاتهم الأساسية.

أنشأت شركة العثيم موقعًا إلكترونيًا جديدًا خاصًا بها، يمكنك من خلال هذا الموقع التعرف على جميع العروض والمنتجات المتوفرة فِيْ الفروع، والآن أصبح من الممكن طلب هذه المنتجات وتسليمها إلى منزلك عبر هذا الموقع.

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