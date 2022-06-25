عروض العثيم الاثنين على الدجاج واللحوم والخضروات تصل ل 60%

العثيم عروض الاثنين تعتبر أسواق عبد الله العثيم من أشهر الأسواق فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتهتم هذه الشركة أيضًا بالتوسع فِيْ العديد من الأماكن المختلفة، لذلك تعلن الشركة عن افتتاح فرع جديد كل فترة فِيْ مكان مختلف أقرب إلى العملاء. ويوجد عدد كبير من الأقسام المختلفة بفروع شركة العثيم منها آلاف المنتجات المختلفة.
بنده تخفض أسعار عروض بنده الأسبوعية على الشاشات والأجهزة بنسبة تصل إلى 60٪
العثيم عروض الاثنين
ما يميز أسواق عبدالله العثيم هُو اهتمامها بإدراج عروض جديدة كل فترة، حيث أن هذه العروض تشمل عدد كبير من المنتجات التي يحتاجها العملاء بشكل دائم ولا يمكنهم الاستغناء عنها، وكثير من العملاء ينتظرون هذه العروض للاستفادة منها. منهم وشراء جميع احتياجاتهم الأساسية.
أنشأت شركة العثيم موقعًا إلكترونيًا جديدًا خاصًا بها، يمكنك من خلال هذا الموقع التعرف على جميع العروض والمنتجات المتوفرة فِيْ الفروع، والآن أصبح من الممكن طلب هذه المنتجات وتسليمها إلى منزلك عبر هذا الموقع.
خصومات العثيم الأسبوعية
- سعر علبة 350 جرام من العنب البري المجمد 21 ريال بدلاً من 24 ريال.
- سعر علبة 1 كيلو جرام من داري فروزن توتابوري مانجو 11 ريال بدلاً من 13 ريال.
- سعر علبة صدور الدجاج الطرية للكيلو الواحد 60 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال سعودي.
- لبنة ضاري تركية 375 جرام سعرها 9 ريال سعودي بدلاً من 11 ريالاً سعودياً.
- سعر علبة ذرة حَلْوة داري مجمدة 4 ريال سعودي بدلا من 5 ريال سعودي.
- سعر علبة فروزن مونتانا زيرو بامية 7 ريال سعودي بدلا من 9 ريال سعودي.
- سعر علبة مماثلة من جبنة الموزاريلا المبشورة المراعي 8 ريال سعودي بدلا من 11 ريال سعودي.
- سعر علبة كريمة الطبخ المراعي 11 ريال سعودي بدلا من 16 ريال سعودي.
- سعر علبة زبدة المراعي غير المملحة 11 ريال سعودي بدلا من 14 ريال سعودي.
- سعر توست لوزين 600 جرام هُو 10 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي
- سعر عبوة زبدة لورباك غير المملحة هُو 9 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي.
- سعر علبة أوراق الشاي الكاملة 33 ريالا بدلا من 42 ريالا.