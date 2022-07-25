عروض العثيم الاثنين 25 يوليو 2022 مهرجان الطازج وتخفِيْضات استثنائية

عروض العثيم الإثنين 25 يوليو 2022 ليوم واحد، خلال الساعات القليلة القادمة، يمكنك الحصول على صفقات رائعة على مشترياتك تصل إلى نصف السعر، فِيْما يعرف باسم عروض المهرجانات الأسبوعية الطازجة ما ينتظره جميع عملاء العثيم الدائمين لشراء المزيد من المنتجات بسعر أقل، وبنفس الجودة المتبعة والمعترف بها فِيْ العثيم، تأسست أسواق العثيم منذ عام 1980، وهِيْ شركة مساهمة سعودية شركة منذ نشأتها وكانت من أكبر الهايبر ماركت، وتمكنت من دخول كل أسرة داخل المملكة بصفقاتها الرائعة اتبعني أحدث عروض وتخفِيْضات العثيم اليوم على صفحة واحدة.

العثيم عروض يوم الاثنين 25 يوليو 2022 الأسبوعية مهرجان فريش

يتجدد العرض الاسبوعي للمنتجات الطازجة يوم الاثنين من كل اسبوع ولمدة يوم واحد ويكون فِيْ منتجات مختارة من اساسيات المنزل مثل اللحوم والدجاج والخضروات والفواكه وتصل نسبة التخفِيْضات على هذه البضائع 50 فِيْ المائة أو قد تزيد فِيْ بعض الحالات تشمل عروض اليوم الخاصة على العديد من المنتجات، يمكنك شراء العديد منها بسعر أقل مع الحفاظ على نفس الجودة.

دجاج التنمية المبرد من أفضل أنواع الدجاج، يمكنك تجربة طريقة فريدة لصنع الدجاج باستخدام دجاج التنمية المبرد والتوابل للحصول على نكهة أفضل من المطاعم أو الدجاج الكامل أو صدور الدجاج. يمكنك تجربة طرق متنوعة لتحضير أطباق شهِيْة لعائلتك، يعتبر اللحم البقري الباكستاني من أفضل وأجود أنواع اللحوم المستوردة، حيث يتم تغذيتها على الأعشاب الطبيعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المنتجات العطرية مثل كالهِيْل والفلفل الأسود والحب والفشار.

العروض الرئيسية لهذا اليوم فِيْ الخضار والفواكه، الكلمنتين، العنب الأحمر أو الأسود أو البصل الأحمر بنصف السعر، وكذلك اليقطين والبنجر الأمريكي، خصومات أخرى بسعر التكلفة فِيْ بعض الخضروات الأخرى مثل التمور المحَلْاة، المانجو المصري، الجريب فروت والتفاح الأصفر، بالإضافة إلى الطماطم والجزر والفلفل الأخضر الحار والملفوف الأبيض والليمون الفِيْتنامي.

أحدث عروض وتخفِيْضات العثيم اليوم بنصف السعر

نستعرض لكَمْ فِيْ الصور التالية أحدث عروض العثيم اليوم