العودة للدراسة.. عروض العثيم الاسبوعية 26 اغسطس 2022 أقوي العروض المختلفة بتخفِيْضات وخصومات هائلة اغتنم الفرصة، يعد معرض عبد الله العثيم من أكبر المعارض في المملكة العربية السعودية، والذي يقدم العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها العملاء، كما ويقدم العديد من العروض والخصومات القوية، وأقوي العروض عروض العثيم الاسبوعية 26 اغسطس 2022.

عروض العثيم الأسبوعية 26 أغسطس 2022

علبة شوكولاتة من جالكسي وزن 900 جرام جاء سعر الصندوق 44.95 ريال بدلاً من 88.95 ريال.

أما سعر علبة شوكولاتة ماكنتوش كواليتي وزن 850 جرام فقد وصل إلى 49.95 ريال بدلاً من 105 ريال.

أرز مزة بسمتي من شركة الوليعة وصل سعر الكيس 10 كيلو إلى 64.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

كيس دجاج دو مجمد وزنه 10 جرام ارتفع سعره من 201 ريال إلى 173.95 ريال.

صابون اومو اوتو الاخضر بوزن 7 كيلو جرام للكيس الواحد وصل سعره 56.95 ريال بدلا من 80.95 ريال.

تقدم العثيم الوجبات الخفِيْفة ومنتجات المطبخ

قهُوة عربية برية بسعر 46.95 ريال للكيلوجرام.

بذور عباد الشمس، سعر الكيلوجرام الواحد، بلغ 14.95 ريال سعودي.

عدة مكسرات زائدة ومشكلة سعر الكيلوجرام 68.95 ريال سعودي.

فِيْما بلغ سعر كيلو السميد الخشن 4.95 ريال سعودي.

اللوز الخام وصل سعر الكيلوجرام منها بعد الخصم 33.95 ريال سعودي.

كيلو زبيب أصفر وصل سعره 13.95 ريال سعودي.

العدس الأحمر وصل سعر الكيلوجرام منه إلى نحو 6.95 ريال سعودي.

أما سعر الكيلوجرام من الترمس الأسترالي فقد بلغ 7.95 ريال سعودي.

عنب أبيض بلغ سعر الكيلوجرام 5.95 ريال سعودي.

علبة خوخ محَلْى سعرها 7.95 ريال سعودي.

سلة الدراق الأحمر وصل السعر بعد الخصم إلى 7.95 ريال سعودي.

وصل سعر كَمْثرى إكليل الجبل 5.95 ريال سعودي.

يوجد العديد من العروض الكبيرة على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، داخل معرض العثيم في السعودية، حيث يقدم أقوي العروض المختلفة بتخفِيْضات وخصومات هائلة وتعرفنا على عروض العثيم الاسبوعية 26 اغسطس 2022.