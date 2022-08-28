بمناسبة العودة للمدارس.. إلحق عروض العثيم الجديدة فِيْ السَعُودِيْة 1444 قبل انتهائها، أعلنت أسواق العثيم في السعودية الفترة الأخيرة عن إطلاق أكبر حملة من التخفيضات والخصومات الكبيرة جدا على الكثير من السلع والمنتجات الغذائية، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد، وستبدأ العروض من يوم الأربعاء 28 أغسطس حتى يوم الثلاثاء 30 أغسطس، إلحق عروض العثيم الجديدة فِيْ السَعُودِيْة 1444 قبل انتهائها.

تخفِيْضات أسواق العثيم أغسطس 2022

بدأت أسواق العثيم قائمة العروض والخصومات المقدمة، بخصومات كبيرة على مختلف المنتجات والمنتجات الغذائية. هناك خصومات على أنواع مختلفة من اللحوم، وكذلك الفواكه الطازجة. كَمْا تضمنت القائمة أنواعًا مختلفة من الجبن ومنتجات الألبان، والحَلْويات اللذيذة بمختلف الأشكال والأنواع، والمكسرات المفضلة لدى شريحة كبيرة من العملاء، وكلها تقدم بأسعار جيدة جدًا للجميع.

كَمْا تشمل العروض أنواع مختلفة من الأرز والمياه المعدنية والمشروبات التي يفضلها الأطفال والتي يمكن تناولها قبل الذهاب إلى المدرسة وبعد العودة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من النوتيلا اللذيذة التي يفضل معظم الأطفال اصطحابها إلى المدرسة. اشتملت العروض على أنواع مختلفة من الوجبات السريعة، وجاءت المفاجأة تتعلق بالقرطاسية والمستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطلاب فِيْ بداية العام الدراسي، حيث تقدم أسواق العثيم هذه المنتجات والأدوات بأسعار خاصة وهِيْ أقل بكثير من الأسعار المعروضة فِيْ السوق المفتوحة.

لم تنس أسواق العثيم خلال فترة بيعها تقديم عروض وخصومات رائعة على أنواع مختلفة من زيوت الطبخ وكذلك الصلصات والأطباق الجاهزة والكريمات وغيرها التي تستخدم فِيْ طهِيْ الطعام، كَمْا توجد عروض على أنواع مختلفة من البسكويت، المشروبات الباردة والعصائر التي يمكن للطلاب تناولها معهم يوميًا، والمزيد من الخصومات الخاصة التي تقدمها أسواق العثيم للناس بداية العام، وأكدت أسواق العثيم أن جميع العملاء يمكنهم الحصول على هذه العروض. والاستفادة من الخصومات الرائعة التي يتم تقديمها فِيْها من خلال الذهاب إلى أحد فروع العثيم الموزعة فِيْ جميع المحافظات على مستوى الجمهُورية، أو طلب العروض من خلال موقع العثيم أون لاين.

قدم سوق العثيم الفترة الأخيرة عروض ضخمة جدا على الكثير من المنتجات الذائية وذلك في بمناسبة العودة للمدارس، وستستمر العروض فقط لمدة اسبوع واحد، والاستفادة من العروض يجب عليك الذهاب الى أي فرع من فروع اسواق العثيم في كافة المحافظات.