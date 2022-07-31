عروض العثيم السَعُودِيْة اليوم خصومات تصل إلى 70% فِيْ جميع الفروع

تقدم مجموعة أسواق العثيم مجموعة كبيرة من الخصومات والخصومات على الضروريات المنزلية ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية والأجهزة وغيرها من العروض الرائعة والحصرية. يتم تجديد هذه العروض أسبوعياً فِيْ جميع فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السَعُودِيْة. يمتد هذا الأسبوع من 22/7/2022 إلى 26 من الشهر الحالي.

صفقات العثيم السَعُودِيْة

هناك مجموعة واسعة من العروض فِيْ جميع أسواق العثيم خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن لجميع المواطنين ويمكنهم متابعة العروض، بما فِيْ ذلك العروض التالية

سعر بديل زيت بانتين 275 مل بسعر 10.95 ريال بدلاً من 21.79 ريال سعودي.

شامبو زيت الأرغان بالأعشاب 400 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال سعودي.

مناديل بامبرز للبشرة الحساسة 2 + 1 بسعر 21.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

بامبرز حجم كبير بها 56 قطعة مقاس 5 بسعر 69.95 ريال بدلاً من 98.95 ريال.

بامبرز مقاس 6 يحتوي على 58 قطعة بسعر 69.95 بدلاً من 98.75 ريال سعودي.

بامبرز سروال داخلي كبير 16 كيلو يحتوي على 44 قطعة بسعر 57.95 بدلاً من 76.75 ريال.

شامبو بانتين 400 مل بسعر 10.95 بدلا من 20.95 ريال.

شامبو بانتين 1000 مل بسعر 23.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال

عروض العثيم اليوم

كَمْا يوجد فِيْ أسواق العثيم عروض خاصة متنوعة على جميع أنواع المنظفات المختلفة ومنها