عروض العثيم السَعُودِيْة اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 65%

تقدم العثيم اليوم، والتي تشمل المنتجات التي تحظى بإقبال العملاء فِيْ المدن الكبرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ضمن عروض العثيم الأسبوعية. تقدم أسواق العثيم العديد من المنتجات ومنها زيت عباد الشمس بأحجام مختلفة وكذلك شراب البرتقال Tri-C وشوكولاتة جالاكسي وكذلك الأرز واللحوم الطازجة والأسماك وغيرها وهذا من العروض المختلفة فِيْ سوق العثيم قائد.
عروض العثيم اليوم
استمتع بأفضل العروض على مجموعة متنوعة من المنتجات فِيْ أسواق العثيم. العروض سارية من 07/21/2022 حتى نفاد الكَمْية
- غلاية جي فِيْ سي 33 ريال سعودي بدلا من 55.
- ميكروويف كيون 20 لتر 179 ريال بدلاً من 269 ريال.
- مبرد مياة بارد وساخن من جيباس 299 ريال بدلاً من 399.
خصومات العثيم الحديثة
كَمْا يوجد العديد من أنواع الأجهزة الإلكترونية والهُواتف المحمولة وكذلك الشاشات الذكية بأحجام مختلفة
- موبايل Samsung I-Techno PC1 مقابل 349 ريال سعودي.
- جوال سامسونج A22 بسعر 779 ريال سعودي.
- شاشة Rowall LED الذكية 50 إلى 1349 ريال سعودي.
- امبكس تلفزيون سمارت ال اي دي 33 الى 469 ريال بدلا من 629 ريال سعودي.
- موبايل هُونر X 879 ريال سعودي.
- شاشة شارب ليد 32 بسعر 699 ريال بدلاً من 849 ريال سعودي.
- Brava T328 GB Tablet 425 ر.س.
- شاشة أروال سمارت إل إي دي 65 بسعر 1779 ريال بدلاً من 2099 ريال سعودي.
- حسنًا، يوجد قدر ضغط كهربائي سوبر بي سعة 6 لتر بسعر 179 ريالًا سعوديًا بدلاً من 272 ريالًا.
- بالإضافة إلى ذلك، يتوفر اتصال SAFEX سعة 5 لترات بثلاث فتحات بسعر 44.95 ريال سعودي بدلاً من 59.95 ريال سعودي.
- أقراص شاي كاسا بونيتا 12 أوقية 6 قطع 14.95 ريال بدلاً من 20.95.
- ممسحة كازا بونيتا للأرضيات 29.95 ريال بدلاً من 44.95.
- موقد كهرباء سوبر بي 2 عين 99 ريال سعودي بدلا من 132.
- طلمبة سفاري الإلكترونية 22.95 ريال بدلاً من 36.95.