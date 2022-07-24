عروض العثيم السَعُودِيْة اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 65%

تقدم العثيم اليوم، والتي تشمل المنتجات التي تحظى بإقبال العملاء فِيْ المدن الكبرى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ضمن عروض العثيم الأسبوعية. تقدم أسواق العثيم العديد من المنتجات ومنها زيت عباد الشمس بأحجام مختلفة وكذلك شراب البرتقال Tri-C وشوكولاتة جالاكسي وكذلك الأرز واللحوم الطازجة والأسماك وغيرها وهذا من العروض المختلفة فِيْ سوق العثيم قائد.

عروض العثيم اليوم



استمتع بأفضل العروض على مجموعة متنوعة من المنتجات فِيْ أسواق العثيم. العروض سارية من 07/21/2022 حتى نفاد الكَمْية



غلاية جي فِيْ سي 33 ريال سعودي بدلا من 55.

ميكروويف كيون 20 لتر 179 ريال بدلاً من 269 ريال.

مبرد مياة بارد وساخن من جيباس 299 ريال بدلاً من 399.

خصومات العثيم الحديثة



كَمْا يوجد العديد من أنواع الأجهزة الإلكترونية والهُواتف المحمولة وكذلك الشاشات الذكية بأحجام مختلفة