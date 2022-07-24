عروض العثيم السَعُودِيْة اليوم ولمدة 3 أيام تصل إلى 80% فِيْ جميع الفروع

فِيْ الفترة الأخيرة، عملت أسواق العثيم دائمًا على جذب عملائها الكرام بأقوى مجموعة من الخصومات غير المسبوقة وغير المنافسة لإسعاد عملائها فِيْ كل مكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وعبر جميع الفروع. ومن المعروف أيضًا أن عروض الأسبوع تمتد إلى أسواق العثيم اعتبارًا من الخميس 21/7/2022.

صفقات العثيم السَعُودِيْة

ومن العروض التي كانت موجودة فِيْ سوق العثيم

صفقات اللحم البقري الباكستاني، سعر الكيلو هُو 29.95 ريال سعودي.

1.5 لتر زيت شروق الشمس بسعر 16.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

مياه بيرين بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 للصندوق.

كَمْا بلغ سعر كيلو الموز 3.95 ريال سعودي.

ترمس ديفا سعة لتر 59 بدلا من 95 ريال سعودي.

وهُو ايضا سعر مفرش ريما ب 100 فرشة سعر الباقة 9.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال.

وفِيْ العروض الخاصة فِيْ أسواق بنده وجدنا أن مطهر ديتول 250 مل بسعر 9.95 بدلاً من 17.95 ريال سعودي.

ميكروويف السيف بسعة 2 لتر بسعر 249 بدلاً من 319 ريال سعودي.

خصومات العثيم الحديثة

ومن أبرز العروض التي تقدمها أسواق العثيم الأسبوعية ما يلي