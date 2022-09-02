عروض العثيم السَعُودِيْة على المنظفات وأدوات العناية الشخصية وحفائض الأطفال خلال أول سبتمبر، تعد شركة العصيم من أكبر الشركات وأعرقها في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الكثير من العروض والخصومات على العديد من السلع والمنتجات الغذائية، وفي الأونة الاخيرة، تم تنزيل عروض ضخمة على المنظفات وأدوات العناية الشخصية وحفائض الأطفال بخصم يصل الى 50%خلال أول سبتمبر

العثيم السعودي يتعامل مع الإمدادات فِيْ الصفقات الأخيرة

يوجد فِيْ فروع هايبر ماركت العثيم عدة خصومات حصرية على أسعار حفاضات بامبرز سروال بمقاسات مختلفة، خصم آخر على سعر حفاضات بامبرز العادية، بالإضافة إلى عروض العثيم على حفاضات بامبرز الليلية، آخر. خصم على سعر داوني ملين، بريز فالي، وخصم آخر على سعر داوني معطر فالي بريز، وخصم آخر على عبوات الحفاضات الليلي أولويز سوفت، وخصم آخر على سعر الفوط الصحية أولويز قطن، ومعطر الجو فابريز، وكذلك شامبو بانتين بسعر خاص فِيْ الفروع.

عروض هايبر ماركت العثيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العثيم

لا تنتهِيْ عروض وخصومات العثيم، خاصة فِيْ هذه الفترة بمناسبة العودة إلى المدرسة، وتشمل خصم خاص على سعر معجون أسنان Close-Up، جل لايفبوي للتعقيم المتكامل، ولديهم فِيْ الفروع شامبو كلير للرجال ضد تساقط الشعر، وعرض آخر على سعر زيت الشعر Vaseline Tonic، كَمْا يوجد سعر خاص على Lux Romance Bath، Dove Deep Nourishing Hand Soap، TRESemmé Nourishing & Replenishing Shampoo، ولديهم أيضًا عروض على الصابون عبوات العسل والجلسرين من Lifeoy، وعرض آخر على سعر شامبو Smooth Smooth Sunsilk Shampoo، و Vaseline Cocoa Radiant Lotion ؛

عروض وتحميلات هايبر ماركت العثيم

فِيْ فروع العثيم السَعُودِيْة، هناك أيضًا خصومات خاصة على أسعار صابون أومو بلو 5 كجم، خصم آخر على سعر صابون دوف الوردي، كريم فِيْتامين فِيْر آند لفلي، وكذلك صابون لوكس لليدين المخملي. ، وخصومات أخرى على أسعار المنظفات الكاملة لفترة محدودة.

خصومات اليوم 1 سبتمبر بجميع الفروع

تتوفر أيضًا عدة خصومات حصرية على أسعار شامبو جونسون للأطفال فِيْ فروع العثيم هايبر ماركت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وخصم آخر على سعر غسول الوجه نيوتروجينا ديب، وخصم آخر على سعر ماسك كريم الوجه فِيْ الليل وآخر خاص. خصم على سعر شامبو Garnier بزيت الأفوكادو والعديد من الخصومات الأخرى.

قدم معرض العثيم في السعودية في كافة فروعه العديد من العروض على المنظفات وأدوات العناية الشخصية وحفائض الأطفال وذلك بمناسبة بدء شهر سبتمر كما وطالت العروض تخفيضات على السلع الغذائية بشكل كبير جدا.