عروض العثيم الطازج اليوم الأربعاء الواحد والعشرين سبتمبر لليوم الوطني السعودي

عروض العثيم الطازج اليوم الاثنين 19 سبتمبر لليوم الوطني السعودي فِيْ مهرجان الطازج، قدم متجر العثيم السويدي الفترة الأخيرة عدد من العروض التنافسية الضخمة على السلع الغذائية واللحوم الطازجة، بأسعار وخصومات نارية مقارنة مع المتاجر الأخرى، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث أعرب متجر العثيم بأن الأيام القادمة ستظهر عروض قوية جدا، على العديد من السلع والمنتجات الغذائية.

عروض العثيم الطازجة ليوم الإربعاء

العثيم يعرض لوازم المطبخ ليوم الأربعاء

أطلقت أسواق العثيم، اليوم الاثنين، مهرجان فريش تحت شعار (كيلو لنا ولكيلو ضدك)، حيث يتم تقديم عروض خاصة كل يوم إثنين فِيْ أسواق العثيم ويمكنك الاطلاع على المنشور. أسواق العثيم من أجل التعرف على العروض الكاملة.

عصير برتقال بسعر 3.75 ريال.

تفاح تركي غالا بسعر 3.95 ريال.

كيلو عنب أسود كبير 6.95 ريال.

كيلو موز بسعر 5.45 ريال.

عرض لكَمْ كيلو واحد و كيلو لنا (1 + 1) للرمان المصري 4.95 ريال.

كيلو خيار طازج بسعر 6.95 ريال.

عرض 2 كيلو شمام بسعر 4.95 ريال.

عرض 2 كيلو بصل ابيض 5.95 ريال.

بسبوسة بزبدة الفول السوداني بسعر 25 ريال للكيلو.

بقسماط بزبدة السمسم وحبة البركة بسعر 14.50 ريال للكيلو.

تقديم رطل من كيك الفانيليا بسعر 9.95 ريال للعلبة الواحدة.

تقدم 500 جرام من أعواد السمسم بسعر 9.95 ريال للعلبة الواحدة.

قدر ضغط كهربائي سوبر بي 6 لتر بسعر 170 ريال.

فرن كهربائي ريد بول بسعر 280 ريال.

مقلاة بسعر 38 ريال.

عروض العثيم ليوم الأربعاء قسم الجبن

حَلْواني مرتديلا بقري بالزيتون بسعر 40 ريال للكيلو.

زيتون اكورسا اسود بسعر 14 ريال للكيلو.

جبنة مطحونة مع حبة البركة بسعر 24 ريال.

لبنة صنوبر طازجة مقابل 60 ريال للعلبة.

عروض العثيم ليوم الإثنين قسم البهارات

هراري قهُوة عربية بسعر 51 ريال.

فشار امريكي بسعر 6.50 ريال.

زينة الهِيْل الذهبي 500 جرام بسعر 48 ريال.

عروض العثيم الطازجة ليوم الاثنين

عروض العثيم للمنتجات المبردة الجديدة