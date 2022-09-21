عروض العثيم لليوم الوطني 92 على أجهزة الكهربائية، قدم متجر العثيم الفترة الاخيرة العديد من العروض الضخمة والمميزة على الكثير من الأجهزة الكهربائية وخاصة على أجهزة المطبخ وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92، حيث قدم العديد من الخصومات الكبيرة على أجهزة المطبخ المهمة التي تبحث عليها كل الكثير من النساء، حيث وصلت نسبة الخصم على العديد من العروض تصل الى 50 % مما اهتم الكثير بالتعرف على عروض العثيم لليوم الوطني 92 على أجهزة الكهربائية.

عروض العثيم لليوم الوطني 92 على أجهزة الكهربائية

تقدم العثيم لكل رب أسرة فِيْ المملكة فرصة رائعة بمناسبة العيد الوطني وهِيْ عروض المطبخ والتي من خلالها قدمت أفضل التخفِيْضات على أهم أدوات المطبخ مثل الأفران الكهربائية والميكروويف والقلايات الهُوائية، الخلاطات والقلايات العميقة التي ستساعدك فِيْ الحصول على طعام لذيذ وصحي والعديد من الأجهزة الأخرى كَمْا قدمت شركة العثيم عروض ممتازة على مجموعة من أهم أدوات المطبخ، والآن نعرض لكَمْ صور كتالوج الأجهزة الصغيرة. الأجهزة التي تبحث عنها كل امرأة لمساعدتها فِيْ المطبخ.

الآن يمكنك الحصول على مقلاة الشيف الهُوائية سعة 9 لترات بسعر 239 ريالًا بدلًا من 399 ريالًا، كَمْا يمكنك شراء ماكينة إسبريسو بسعر 199 ريالًا بدلًا من 389 ريالًا، كَمْا أن ماكينة صنع القهُوة التركية التابعة لشركة السيف متوفرة بسعر 89 ريالًا. بدلا من 129 ريال. والآن يمكنك صنع أفضل العصائر الطازجة بمساعدة عصارة كينوود، والتي يمكنك شراؤها فقط خلال هذا الأسبوع بسعر 219 ريال بدلاً من 315 ريال. يساعدك الفرن الكهربائي من اي تي سي على صنع أفضل الكاسرولات والمشاوي، ويمكنك الحصول عليها بسعر 239 ريال بدلاً من 329 ريالاً، وسعة الفرن 45 لترًا، ويتوفر ميكروويف كيون الذكي سعة 20 لترًا بسعر بسعر 199 ريال بدلا من 249 ريال.

العثيم أدوات المطبخ بمناسبة العيد الوطني

يقدم متجر العثيم خصومات تصل إلى نصف السعر على الزيت والأرز، كَمْا يقدم عروض مغرية للغاية على الخضار والفواكه واللحوم الطازجة، وخصم 50٪ على الحَلْويات والشوكولاتة، وخصم 45٪ على منتجات الشعر والبشرة والشخصية النظافة، وكذلك الخصومات التي تصل إلى أكثر من 40٪ على حفاضات الأطفال، والعديد من العروض والتخفِيْضات الأخرى على المنتجات الغذائية الأساسية، والتنظيف المنزلي، وألعاب الأطفال، والجبن وغيرها، يجب الاستفادة من العروض قبل أن تنتهِيْ صلاحيتها فِيْ 27 من هذا الشهر.

قدم متجر العثيم السعودي العديد من العرو على السلع الغذائية واالأوات الكهربائية المنزلية في ظل الأوضاء الإقتصادية الصعبة، حيث وصلت الخصومات علية جدا جدا منافسة بالمتاجر الأخرى حيث يمكن الإستفادة من العرض من خلال الدخول الى موقع العثيم الرسمي.