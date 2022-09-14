عروض العطور اليوم الوطني 92 لعام 1444 – 2022،الكثير من المتاجر والمراكز التسويقية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تقدم عروضات وتخفيضات بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي 92 للاحتفال بهذا اليوم العظيم والذي يصادف 23 من شهر سبتمبر لعام 2022م ويحتفل به كل عام والعديد من المتاجر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية قدمت عروض على العطور والاثاث في اليوم الوطني السعودي وكذلك المحلات التجارية والمطاعم تقديم عروض قوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92.

اليوم الوطني السعودي 92

أعلنت المملكة العربية السعودية، من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن 23 سبتمبر، الموافق الجمعة، عطلة رسمية لجميع القطاعات الربحية وغير الربحية بالدولة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92. التي شهدت توحيد أراضي نجد والجدار وملحقاته تحت اسم المملكة العربية السعودية بأمر من الملك المؤسس الراحل. عبد العزيز، وبما أن يوم الجمعة هو بالفعل إجازة أسبوعية، فقد تم تعويض الموظفين بيوم إجازة آخر، وهو الخميس 22 سبتمبر.

عروض العطور اليوم الوطني 92

العطور تقدم اليوم الوطني 92 أطلقت العديد من المتاجر الإلكترونية في المملكة عروض العطور لليوم الوطني الـ 92، وذلك على النحو التالي

تقدم عطور النخبة للعود الاحتفال باليوم الوطني الـ 92.

تقدم درعة للعطور اليوم الوطني الـ 92.

عطور ابراهيم القرشي تقدم اليوم الوطني الـ 92.

عروض الماجد للعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.

عروض عطور العربية للعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 92.

تقدم عطور عبد الصمد القرشي اليوم الوطني الـ 92.

تقيم شركة بوابة المراسم لتجارة العطور اليوم الوطني الـ 92.

متجر لالتقاط الأنفاس يقدم اليوم الوطني 92.

تقدم Elite Oud Perfumes اليوم الوطني السعودي 92

كشف متجر النخبة العود للتسوق عبر الإنترنت عن العروض الأولى لليوم الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية، والتي تم تفصيلها على النحو التالي

شحن مجاني للطلب أونلاين عبر الموقع الإلكتروني، حيث تبدأ قيمة الطلب من 150 ريال سعودي أو أكثر.

خصم 10٪ على أي منتج عند الدفع عبر الإنترنت.

عرض 92 منتجاً بسعر 92 ريالاً شاملاً الضريبة، عند الطلب من الموقع، وللطلب يمكن فعل ذلك “”.

عرض اي منتج بسعر 92 ريال + خصم 10٪ عند الطلب من التطبيق اضافة الى خاصية السداد من خلال تمارا.

درعة للعطور اليوم الوطني 92

شركة درعة المتخصصة في العطور ومنتجات العناية بالجسم والمكياج والاكسسوارات لم تكشف بعد عن عروض وخصومات العيد الوطني، لكن عروض سبتمبر بدأت بخصومات قوية تبدأ من 50٪ إلى 75٪، ونفصل بعضها عن بعض. من المنتجات في هذا العرض من خلال ما يلي

العطر المعروض السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم مقابل نيش 320 ريال 160 ريال لورنا 240 ريال 120 ريال فيونا 280 ريال 140 ريال تاج 260 ريال 119 ريال نسيم 300 ريال 150 ريال مثل 230 ريال 115 ريال مؤخرًا 230 ريال 115 ريال الإصدارات الأولية 380 ريال 190 ريال إلهي 240 ريال 92 ريال vetrn 190 ريال 85 ريال جنوال 240 ريال 115 ريال رومانسي 217 ريال 55 ريال

بالإضافة إلى ما سبق، هناك المزيد من العروض التي تقدمها شركة الدرع للعطور، وهي

عرض مجموعة سبتمبر زجاجة عطر ليدي سويتي للنساء، وعطر بيور سيلفر للرجال بسعر 184 ريالا بدلا من 52 ريالا، وللحصول على العرض يمكنك “”.

طقم هدايا مكون من قطعتين يتكون من (ربع تولة توفي مسك + 10 جرام عود ماروسي) بسعر 203 ريال بدلاً من 406 ريال سعودي، بالإضافة إلى أن الشحن مجاني، والحصول عليها. يمكن عمل العرض عبر الرابط “”.

عطور ابراهيم القرشي باليوم الوطني 92

كشف متجر إبراهيم القرشي الإلكتروني عن تخفيضات اليوم الوطني الأول والتي وصلت إلى 50٪ على العطور ”” بمناسبة اليوم الوطني السعودي. يمكن تفصيل ابرز عروض تسوق ابراهيم القرشي اون لاين للعطور كالتالي

العطر المعروض السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم جمشت لافندر 356 ريال 178 ريال عود الزمرد 356 ريال 178 ريال مسك ابراهيم القرشي الخاص 230 ريال 115 ريال مسك الخوخ 230 ريال 115 ريال مسك السكر 230 ريال 115 ريال مسك الفانيليا 230 ريال 115 ريال دوز سبايسي عود 218 ريال 109 ريال شوق التبغ على البخار 276 ريال 138 ريال العود الأزرق 438 ريال 219 ريال لافندر غامق 370 ريال 185 ريال العنبر الذهبي 370 ريال 185 ريال كسر العود 334 ريال 167 ريال عز الهلال 391 ريال 195 ريال الخيال الأوركيد 200 ريال 100 ريال برايد العنبر أوركيد 402 ريال 201 ريال أصالة 322 ريال 161 ريال

بالإضافة إلى ذلك، عند الشراء من قائمة العروض التي تزيد قيمتها عن 200 ريال، يتم تقديم مزيج هدايا مجانًا وبدون أي رسوم إضافية، وهذا العرض متوفر فقط عبر الإنترنت ومن خلال التطبيق.

عطور الماجد للعود في اليوم الوطني السعودي

لم يكشف موقع عطور الماجد للعود عن عروض اليوم الوطني الأول حتى الآن، ولكن هناك عروض لشهر سبتمبر، ويمكن الاستفادة منها من خلال الموقع الرسمي “”، ونفصل المنتجات التي من أجلها تم توفير العروض على النحو التالي

شحن مجاني عند الطلب عن طريق الموقع او التطبيق ابتداءً من 199 ريال.

لأصحاب نظام النقاط في مصرف الراجحي، يمكن استبدال نقاط “مواقة” كمنتج من شركة الماجد للعود من خلال أي فرع من الفروع فقط برقم الهاتف المحمول.

خصومات اليوم الوطني للعود العربي 92

أطلق متجر العربية للعود للتسوق عبر الإنترنت عروض العطور بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92 يوم الجمعة 23 سبتمبر، من خلال الموقع الرسمي “أونلاين”. يمكن تفصيل عرض عطور العربية للعود لليوم الوطني على النحو التالي

العطر المعروض السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم عبوات مختلطة 252 ريال 35 ريال فجر مختلط 2 ريال 35 ريال ليالي الهمس المختلطة 126 ريال 35 ريال شروق الشمس المختلط 103 ريال 35 ريال أمير مختلط 92 ريال 35 ريال حشوة المسك 92 ريال 40 ريال بذور المجلس 30 جرام 170 ريال 92 ريال مسك العروس نصف تولة إصدار خاص 299 ريال 92 ريال شالكي وردي، أصفر، أزرق أو أبيض 250 ريال 92 ريال العربية للأزياء الذهبية 322 ريال 92 ريال أدور 80 مل 340 ريال 92 ريال خطوط للرجال 85 مل 300 ريال 92 ريال لمسة مخملية 300 ريال 92 ريال مسك الخليج 322 ريال 92 ريال ملكة 299 ريال 92 ريال أسود أنيق 370 ريال 92 ريال طري مسك 390 ريال 92 ريال اصالة مسك 390 ريال 92 ريال ماجستيك بلاتينيوم 690 ريال 192 ريال أصايل الشرق للعود 460 ريال 192 ريال شهرزاد 435 ريال 192 ريال

عروض عبد الصمد القرشي للعطور

بمناسبة العيد الوطني، يقدم عبد الصمد القرشي خصومات تصل إلى 50٪ ويعطي خلطة وطن هدية على الطلبات بقيمة 300 ريال فأكثر، وتوصيل مجاني للطلبات تبدأ من 300 ريال سعودي، في حالة الطلب عبر الإنترنت من خلال المتجر عبر الإنترنت.

عروض شركة بوابة المراسم لتجارة العطور

تقدم الشركة عروضاً قوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويمكن الوصول إلى العروض عبر رابط الموقع “”. فيما يلي تفصيل لبعض أبرز العروض

عرض 1 + 1 مجانا بسعر 92 ريال.

عرض 1 + 1 مجانا بسعر 192 ريال.

عرض 1 + 1 مجانا بسعر 299 ريال.

عروض متجر لالتقاط الأنفاس

بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أطلق متجر عتيق الأنفاس عروضاً على موقعه الإلكتروني “”، وإليكم بعض أبرز العروض

العطر المعروض السعر قبل الخصم السعر بعد الخصم نغمات العود 323 ريال 92 ريال العود الملكي 483 ريال 192 ريال نفحات مسك + علاج بالروائح مجانا 397 ريال 192 ريال عود خشب عتيق 460 ريال 192 ريال مبخرة كلاسيكية 598 ريال 292 ريال مبخرة ملكية 828 ريال 392 ريال هدايا العود 20 قطعة 322 ريال 192 ريال توزيعات حمام القنبلة 391 ريال 192 ريال

عروض العطور اليوم الوطني 92 لعام 1444 – 2022 والعيد من شركات العطور بالمملكة العربية السعودية تقدم عروض جبارة وقوية على العطور بمناسبة اقتراب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92 ومن بين هذه العروض عروض عطور درعة وإبراهيم القرشي للعطور بالمملكة العربية السعودية.