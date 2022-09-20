عروض الماجد للعود اليوم الوطني السعودي 92، تعتبر شركة الماجد للعود في المملكة العربية السعودية من ابرز الشركات التي تختص بالعطور والبخور والزعفران ومؤسس هذه الشركة هو الشيخ علي بن عثمان الماجد والتي تقدم العديد من العروض والتخفيضات القوية في اليوم اليوم الوطني السعودي 92 وهذه المناسبة من افضل المناسبات المهم بالمملكة العربية السعودية وهو ذكرى توحيد السعودية تحت راية واحدة سنة 1932م.

الماجد للعود ويكيبيديا

يمكننا اتباع الخطوات التالية للاطلاع على عروض هدايا الماجد للعود بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 في المملكة العربية السعودية

قم بزيارة موقع الماجد للعود مباشرة. انقر فوق هدايا من شريط القائمة. اضغط على الهدية المناسبة لمعرفة تفاصيلها.

خصومات شركة الماجد للعود 92

يقدم متجر الماجد للعود عبر المتجر الالكتروني والفروع المختلفة باقات مميزة من الهدايا والمجموعات الخاصة التي تم تصميمها بعناية لتكون هدية فاخرة وراقية يمكن للأحباء استخدامها، وفيما يلي أكثرها العروض البارزة المتاحة

علبة طقم عطور (خشب أبيض + خشب رمادي + خشب أسود) 600 ريال بدلاً من 1200 ريال. علبة هدية بريستيج 580 ريال بدلاً من 1160 ريال. علبة معطر 265 ريال بدلاً من 530 ريال. عبوة عبارات شامية + عود اريان + زيت عود 749 ريال بدلاً من 1498 ريال. سوار أرميلا برتقالي عود 299 ريال بدلاً من 598 ريال. سوار أرميلا أخضر عود 299 ريال بدلاً من 598 ريال. باقة هدية بودري 437 ريال بدلاً من 874 ريال.

تخفيضات الماجد للعود لليوم الوطني الـ 92

عملت شركة الماجد للعود على تقديم خصومات تصل الى 50٪ من اسعار منتجاتها بمناسبة العيد الوطني ويمكن الاطلاع على قائمة عروض الماجد مباشرة والجدول التالي يحتوي على بعضها

المنتج السعر الأصلي السعر بعد الخصم ماء عطر برستيج روبي (100 مل) 250 ريال سعودي 125 ريال سعودي عطر ريما الكلاسيكي (100 مل) 169 ريال سعودي 85 ريال سعودي عطر جولد ستون كلاسيك (100 مل) 138 ريال سعودي 69 ريال سعودي باقة هدايا بريستيج (4 زجاجات عطر مع صندوق) 1160 ريال سعودي 580 ريال سعودي ماء عطر بوردي فوشيا (95 مل) 242 ريال سعودي 121 ريال سعودي علبة عطر رويال باتشولي للنساء والرجال (50 مل) 288 ريال سعودي 144 ريال سعودي عطر مخلط ملك بلس (50 مل) 346 ريال سعودي 173 ريال سعودي

والجدير بالذكر أن هناك عرضًا آخر للشراء من الموقع الرسمي يتمثل في عرض الشحن المجاني لأي مكان في المملكة عند الطلب بقيمة تزيد عن 199 ريال سعودي.

هدايا الماجد للعطور بمناسبة اليوم الوطني 92

تأسست شركة الماجد للعود على يد الشيخ علي بن عثمان الماجد، وهي من أكبر شركات العطور في المملكة العربية السعودية. وشراء العطور دون الحاجة لزيارة أي من فروع الماجد للعطور، وتهدف هذه الخدمة إلى توفير الراحة للعملاء والحفاظ على وقتهم.

عروض الماجد للعود على انستقرام

انتقل إلى حساب الماجد للعود على انستجرام مباشرة لمشاهدة جميع العروض التي أعلنت عنها الشركة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 في المملكة العربية السعودية.

عناوين الماجد للعود في السعودية

يتم التواصل مع فريق خدمة العملاء في الماجد للعود على رقم الهاتف 920020088 لطرح الأسئلة والاستفسارات. يتم الرد على استفسارات العملاء من خلال هذا الرقم من الساعة 900 صباحًا حتى 500 مساءً، طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، ويمكننا التواصل مع الشركة عن طريق ملء النموذج المخصص على النحو التالي

قم بزيارة موقع الماجد للعود. انقر فوق أيقونة الاتصال بنا. اكتب الاسم الأول والأخير. أدخل رقم الطلب، ثم اكتب عنوان البريد الإلكتروني. أدخل رقم الهاتف المحمول في الحقل المخصص. اختر نوع المشكلة من القائمة المنسدلة. اكتب العنوان ثم أدخل تفاصيل الدعم. قم بتحميل المرفقات عند الحاجة. اضغط على زر الإرسال عند الانتهاء.

مواقع الماجد للعود الرسمية

يمكن لعملاء الماجد للعود اتباع الخطوات التالية للذهاب إلى الموقع الرسمي والاطلاع على عروض اليوم الوطني الـ 92

انتقل إلى موقع الماجد للعود مباشرة. اختر العطور أو العود أو الهدايا من واجهة الموقع. انقر فوق المنتج الذي تريد شراءه. مشاهدة كافة التفاصيل ومعرفة سعر المنتج.

الماجد للعود لخدمة الزبائن بالسعودية

يمكننا اتباع الخطوات التالية لعرض فروع الماجد للعود في السعودية

اذهب إلى موقع الماجد للعود. اكتب اسم المدينة في الحقل الفارغ. انقر على أيقونة البحث البني. انظر قائمة الفروع في المدينة.

رابط تخفيضات لليوم الماجد الوطني 92

تتواصل شركة الماجد للعود مع عملائها في المملكة العربية السعودية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. انستجرام “” لمتابعة آخر أنشطة وعروض الشركة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

تعد شركة الماجد للعود من اكبر الشركات المتخصصة بالعطور والعود في المملكة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من الخدمات المييزة لعملائها وتعمل على توفير راحتهم ووقتهم ويمكن للزبائن شراء العطور والبخور والامور الاخرى دون الحاجة للذهاب الى اي من فروع الماجد للعطور بالسعودية.