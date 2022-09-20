عروض اليوم الوطني السعودي 2022 على العطور والمفارش والجوالات ، يهتم الكثير من المواطنين خلال الأيام هذه وخاصة مع اقتراب الاحتفالات باليوم الوطني السعودي 92 في جميع انحاء المملكة السعودية ، نجد هنالك الكثير من الأشياء و القضايا التي تهم الكثير من المواطنين والمقيمين في تلك الأيام ، وخاصة أن كل شخص يحاول تقديم افضل الخدمات للشعبه ، مما دفع بالمتاجر والمراكز التجارية وعروض الأزياء وشركات الطيران والفنادق ومحلات الهواتف المحمولة ودور العطور الرجالية والنسائية لتقديم أفضل العروض لليوم الوطني السعودي 2022 ، تابعوا معنا .

عروض اليوم الوطني السعودي 2022

يتميز متجر Geneva Masterpieces بسلسلة من صفقات اليوم الوطني الـ 92 من جميع الأنواع للرجال والنساء ، أسعار الساعات فِيْ تخفِيْضات اليوم الوطني 92 تتراوح بين 99.9 و 129 و 149 ريال سعودي.

تقدم جنيف ضمانًا لمدة عامين ضد عيوب التصنيع على جميع منتجاتها، بالإضافة إلى خدمة الدفع بالتقسيط من خلال Tabi أو Tamara. هذا لمن يشترون منتجات لا تقل قيمتها عن 399 ريال سعودي.

العربية للعود عروض اليوم الوطني 2022

أطلقت الشركة العربية للعود شعار بدري بدري للإعلان عن قائمة صفقات اليوم الوطني للعود العربي بأسعار مخفضة ، وتتراوح أسعار الطرح فِيْ العربية للعود على العطور والزيوت من 92 ريالاً إلى 592 ريالاً. هذا دون احتساب الضريبة الإضافِيْة على المنتجات، طالما استمرت العروض لفترة محدودة.

ونبدأ هذه المرة مبكرًا 👌🏻

الإطارات # اليوم الوطني تظهر فِيْ الفروع # عربي والمتجر عبر الإنترنتhttps//t.co/LGFRaERuO8 pic.twitter.com/iNNVVhWryR – عود عربي (ArabianOud) 24 أغسطس 202

صفقات اليوم الوطني السعودي 92

بتخفِيْضات تصل إلى 90٪ أعلن متجر البداح للعطور أنه يقدم مفاجآت لعملائه من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة والمقيمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة، مع تخفِيْضات كبيرة على الأصل. سعر المنتجات.

تشمل قائمة العروض مجموعة فاخرة من Musk and Royal Oud Collection، تحتوي على 3 زجاجات من عطور المسك الأصلية عالية الجودة والمسك الفاخر وعطور Royal Musk، كل ربع تولة.

كَمْا تشمل العروض تخفِيْض سعر طقم العود الذي يحتوي على 3 قطع من العود الفِيْتنامي برائحة جذابة تدوم لساعات بعد تبريدها.

قائمة عروض اليوم الوطني 92

خصم 30٪ على السعر الأصلي لمراتب العبيري بمناسبة العيد الوطني الـ 92 ، يقدم متجر Origin عروض على الهُواتف الذكية وملحقاتها للهُواتف والأجهزة اللوحية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة ، كما أعلن متجر ريبال سمارت ريبال عن عرض 92 ريالا على سلسلة من المنتجات وسعر موحد 192 ريالا على منتجات ريبال سبيس ، وأعلن متجر Cherry Line عن خصومات تتراوح من 20٪ إلى 50٪.

تقدم أمازون خصمًا بنسبة 20٪ على iPhone 13 Pro Max كجزء من التخفِيْضات بمناسبة العيد الوطني السعودي 92 على أجهزة بسعة تخزين 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

الجهاز متوفر بألوان مختلفة، ويدعم شبكة الجيل الخامس، ومعالج 6 جيجا بايت وبه واحدة من أفضل كاميرات التصوير وأقوى المعالجات فِيْ السوق .

خصومات اليوم الوطني 92

تقدم مؤسسة العبيري خصم 30٪ على مفروشات العبيري.

خصم 75٪ على السعر الأصلي لمنتجات المناشف الريفِيْة.

خصومات تصل إلى 70٪ على منتجات Little House Store.

يقدم متجر نخبة العود سعرًا ثابتًا لبعض المنتجات يبلغ 92 ريالًا.

عرض متجر زيروس سعرًا ثابتًا على بعض المنتجات يبلغ 92 ريالًا ضمن مبيعات العيد الوطني 92 للمملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ اليوم الوطني السعودي 92

وعن مَوعِد اليوم الوطني السعودي الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، وتعطيه المملكة العربية السَعُودِيْة عطلة رسمية فِيْ البلاد، وتقام الاحتفالات فِيْ جميع أنحاء المملكة ، وتبدأ الاحتفالات يوم الأربعاء 21 سبتمبر، ويصادف مَوعِد الذكرى يوم الجمعة 16 صفر 1444 الموافق 23 سبتمبر 2022.