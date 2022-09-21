أقوى عروض اليوم الوطني من لولو هايبر ماركت، قام لولو هايبر ماركت بتنزيل أضخم العروض والخصومات الضخمة على العديد من السلع والمنتجات الغذائية والتي تلبي إحتياجات الإسرة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي، حيث يوفر لولو هايبر الكثير من السلع للمواطنين بأسعار منافسة عن كثير من معارض أخرى، حيث يبحث الكثير بالتعرف على أقوى عروض اليوم الوطني من لولو هايبر .

عروض لولو هايبر ماركت

داخل هايبر لولو تجد ما تحتاجه من الخضار والفواكه الطازجة. أين يمكنك شراء العنب البري الجنوب أفريقي الذي يزن 125 جرامًا. سعر الصندوق 6.5 ريال بدلاً من 9.75 ريال. مقابل 5.95 ريال فقط، بدلًا من 9.95 ريال يمكنك شراء كيلو من سكر اليوسفِيْ جنوب أفريقي ليناري. فوائد البنجر عديدة ومتنوعة، يمكنك شراء كيلو من البنجر المحَلْي والاستفادة من هذه الفوائد. سعر الكيلو 3.45 ريال بدلاً من 5.95 ريال. فطر أبيض من عمان علبة 250 جرام بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.75 ريال.

سوق اللولو هايبر السعودي

يمكنك الاختيار من بين أكثر من نوع واحد من الروبيان داخل سوق اللولو. مع العلم أن إمداد الجمبري يستمر أربعة أيام فقط.

احصل على كيلو من المخللات المصرية الممتازة. ب 6.90 ريال بدلا من 11.5 ريال. سعر صدور ديك رومي مدخن سيارا للكيلو 66.90 ريال بدلاً من 96.5 ريال. بخصم 29.60 ريال. لبنة الرئيس التركي، سعر الكيلو 21.90 ريال بدلاً من 29.90 ريال. جبنة شيدر إنجليزي معتدلة حمراء أو بيضاء سعر الكيلو 39.90 ريال بدلاً من 64.95 ريال. بخصم 25.05 ريال. تتجدد العروض على بعض المنتجات الغذائية الجاهزة حيث يمكنك شراء الأطعمة الجاهزة والحَلْويات بالكيلو، يمكنك شراء كيلو مكرونة بالخضار بـ 18.90 ريال بدلاً من 26.40 ريال. يمكنك الحصول على وجبة مشوية عائلية مشكلة مقابل 62.90 ريال بدلاً من 74.80 ريال. أحصل على كبسة دجاج لذيذة بسعر 21.90 ريال للكيلو بدلاً من 28.60 ريال.

هايبر لولو ماركت

سجق دجاج بينوي وزن الكيس 500 جرام. احصل عليه بـ 13.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال. وفر 3 ريال. احصل على فِيْليه سمك أبيض عود الثقاب كيس وزن كيلو. ب 31.95 ريال بدلا من 42.95 ريال. وفّر ر.س 11.00 فول الصويا الأخضر نيسوي 400 جرام بسعر 12.95 ريال للحبة بدلاً من 26.95 ريال. Foodies فول الصويا أو فول الصويا 454 جرام. ب 12.5 ريال بدلا من 22.95 ريال. وفر 17.10 ريال عند شرائك قطعة صدر دجاج كبير بدون عظم. بوزن 2 كيلو بسعر 59.95 ريال بدلاً من 76.95 ريال. العملاق الأخضر 12 كوز ذرة نصفِيْن بسعر 22.95 ريال للحبة بدلا من 34.25 ريال. الكبير ٢٤ برجر دجاج أو ٢٤ برجر لحم بالبصل وزنها ١.٢ كيلو. بسعر 23.95 ريالا بدلا من 34.10 ريال وخصم 10.15 ريال. الجبن الأزرق الألماني سعر الكيلو 49.90 ريال بدلاً من 72.90 ريال. بخصم 23 ريال سعودي. جبنة اسطنبول بيضاء او براميلي مصري. سعر الكيلو 12.90 ريال بدلاً من 21.90 ريال. اشتري كيلو زيتون مصري محشي جزر أو فلفل حار. ب 20.90 ريال بدلا من 35 ريال.

يوجد الكثير من عروض اليوم الوطني من لولو هايبر ماركت والتي لاقت إهتمام كبير جدا من المواطنين والمقيمين في السعودية، حيث طالت العروض الكثير من الخصومات على السلع الغذائية بأكثر من 50% وخاصة على اللحوم والألبان.