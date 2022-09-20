عروض اليوم الوطني 92 الماجد للعود لعام 1444 ، تتنافس الشركات والمحلات التجارية في تقديم الخدمات من العروض والتخفيضات للشعب السعودية ضمن الاحتفالات بقدوم اليوم الوطني ، حيث تعتبر شركة الماجد للعود من شركات الكبرى المتخصصة بالعطور في المملكة وهنالك العديد من فروعها التي تتواجد في جميع مناطق المملكة السعودية فهي ترغب في المشاركة في العروض والتخفيضات السنوية بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ، تابعوا معنا .

حول الماجد للعود

تعتبر شركة الماجد للعود للعطور والبخور من أكبر وأعرق شركات ومصانع العطور في المملكة. في صناعة العطور ومستحضرات التجميل الخاصة بها في السوق الخليجية من خلال إنشاء خطوط عطرية جديدة ساهمت بشكل كبير في انتشار متاجر وفروع الماجد في جميع مناطق الخليج، ليصل عدد منصات البيع والفروع إلى حوالي 165 فروع ومنصات في السعودية والكويت والإمارات.

عروض الماجد للعوداليوم الوطني 92 للعام 1444

تحرص شركة الماجد للعود بشكل سنوي ودائم على مشاركة الشعب السعودي واحتفاله واحتفالاته باليوم الوطني السعودي، من خلال تقديم مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات والتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة سواء العود أو العود، عطور أو منتجات عطرية من أفضل وأجمل منتجاتها، ومع اقتراب الذكرى الـ 92 لليوم الوطني السعودي، أعلنت مجموعة الماجد وشركاه عن خصومات 50٪ على جميع منتجات المتجر الإلكتروني، لفترة محدودة فقط و هي ابرز الخصومات و العروض.

خصومات بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 الماجد للعود على العطور

تقدم شركة الماجد خصومات على مجموعة كبيرة من المنتجات بمناسبة العيد الوطني الـ 92 أبرزها تلك الموجودة في قسم العطور سواء للرجال أو النساء أو الأطفال وذلك على النحو التالي

اسم العطر سعر الخصم السعر الأصلي رابط الشراء عطر ريما الكلاسيكي – 100 مل بسعر 85 ريالا 169 ريال عبر الرابط عطر جولد ستون كلاسيك 100 مل بسعر 69 ريالا 138 ريال عبر الرابط عطر وهج كلاسيك – 100 مل بسعر 69 ريالا 138 ريال عبر الرابط عطر كلاسيكي جذاب – 100 مل بسعر 81 ريال 161 ريال عبر الرابط الحبيبات الخشبية – 75 مل بسعر 159 ريال 318 ريال عبر الرابط عطر أطفال – 50 مل بسعر 53 ريال 106 ريال عبر الرابط برستيج بلاك – 100 مل بسعر 195 ريال 390 ريال عبر الرابط عطر ريفان – 100 مل بسعر 97 ريالا 194 ريال عبر الرابط عطر هبة ريد – 75 مل بسعر 145 ريالا 290 ريال عبر الرابط

خصومات الماجد في اليوم الوطني الـ 92 على الزيوت العطرية

يحرص العديد من عملاء وعشاق منتجات شركة الماجد للعود على شراء الزيوت العطرية، كما يتمتع هذا القسم بتخفيضات كبيرة بمناسبة العيد الوطني. ابرز الخصومات كالتالي

اسم الزيت سعر الخصم السعر الأصلي رابط الشراء كريم عود الماجد المميز – 3 مل بسعر 719 ريال 1438 ريال عبر الرابط دهن مسك عود – 6 مل بسعر 138 ريال 276 ريال عبر الرابط زيت المسك بنك – 6 مل بسعر 131 ريال 262 ريال عبر الرابط مرهم مسك الماجد – 6 مل بسعر 87 ريالا 174 ريال عبر الرابط دهن عود الماجد – 6 مل بسعر 345 ريال 690 ريال عبر الرابط دهن الماجد الممتاز – 6 مل بسعر 575 ريال 1150 ريال عبر الرابط كريم العود الملكي ماجد 3 مل بسعر 432 ريال 864 ريال عبر الرابط كريم العود الملكي ماجد 6 مل بسعر 863 ريال 1726 ريال عبر الرابط خليط دهن معمول ومبسوس – 60 مل بسعر 115 ريال 230 ريال عبر الرابط

اليوم الوطني 92 بيع الماجد للعود على بخاخ وغسول

تعتبر منتجات شركة الماجد من البخاخات والمستحضرات من المنتجات التي تلقى إقبالاً لدى العملاء، وهي مجموعة من المنتجات التي لها خصومات على النحو التالي

العنصر سعر الخصم السعر الأصلي رابط الشراء عطر الشعر المعطر – 75 مل بسعر 99 ريالا 198 ريال عبر الرابط سبراي للشعر من سكون 2 – 50 مل بسعر 64 ريالا 128 ريال عبر الرابط سكون بودي ميست – 50 مل بسعر 52 ريالا 104 ريال عبر الرابط ليال سبراي للشعر – 50 مل بسعر 64 ريالا 128 ريال عبر الرابط عطر الشعر VIP من رنان – 30 مل بسعر 42 ريالا 84 ريال عبر الرابط ميرال روج هير – 30 مل بسعر 42 ريالا 84 ريال عبر الرابط عطر وود وايت للشعر – 30 مل بسعر 42 ريالا 84 ريال عبر الرابط

اليوم الوطني 92 خصومات الماجد للعود على العود والبخور

كما تقدم شركة الماجد مجموعة من الخصومات على العود والبخور ومنها ما يلي

العنصر سعر الخصم السعر الأصلي رابط الشراء دخون وود بلاك إنسينس – 45 جم بسعر 99 ريالا 198 ريال عبر الرابط كبسولات العود (Wood Tablet Insense) – 48 كبسولة بسعر 99 ريالا 198 ريال عبر الرابط عود من انسنس – 28 جم بسعر 95 ريال 190 ريال عبر الرابط دخون عنبر انسنس – 50 جم بسعر 74 ريالا 148 ريال عبر الرابط راقي دخون – 50 جم بسعر 168 ريال 336 ريال عبر الرابط ارين عود رقم 30 – 14 جم بسعر 443 ريال 886 ريال عبر الرابط عود هوم 28 جم بسعر 35 ريالا 70 ريال عبر الرابط

تخفيضات الماجد بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 على المعطرات

يستخدم المواطنون السعوديون أو المقيمون في المملكة والخليج بشكل متكرر مزيلات العرق، ويحرصون على استخدام أجود أنواعها. تقدم شركة الماجد مجموعة كبيرة من العطور المميزة منها عروض وخصومات العيد الوطني الـ 92 ومنها ما يلي

العنصر سعر الخصم السعر الأصلي رابط الشراء عطر جوك بلاك – 200 مل بسعر 83 ريالا 166 ريال عبر الرابط عطر جوك الابيض – 200 مل بسعر 83 ريالا 166 ريال عبر الرابط ناشر زيت ليال – 14 مل بسعر 18 ريالا 36 ريال عبر الرابط ناشر زيت سكون 2 العطري 14 مل بسعر 18 ريالا 36 ريال عبر الرابط معطر السيارة بالفراولة – 3 مل بسعر 12 ريال 24 ريال عبر الرابط معطر سيارة VIP – 3 مل بسعر 18 ريالا 36 ريال عبر الرابط

خصومات اليوم الوطني 92 الماجد للعود

تعتبر المجموعات العطرية من أبرز منتجات شركات الماجد، ويحرص الكثيرون على شرائها. ومن أبرز هذه المجموعات ما يلي

المجموعة سعر الخصم السعر الأصلي رابط الشراء عطر ريما الكلاسيكي – 100 مل بسعر 85 ريالا 169 ريال عبر الرابط عطر جولد ستون كلاسيك – 100 مل بسعر 69 ريالا 138 ريال عبر الرابط عطر وهج كلاسيك – 100 مل بسعر 69 ريالا 138 ريال عبر الرابط عطر كلاسيكي جذاب – 100 مل بسعر 81 ريال 162 ريال عبر الرابط الحبيبات الخشبية – 75 مل بسعر 159 ريال 318 ريال عبر الرابط عطر وود وايت – 75 مل بسعر 167 ريالا 334 ريال عبر الرابط

التواصل شركة الماجد للعود

بعد أن ذكرنا اليوم الوطني الـ 92 لبيع العود الماجد نذكر لكم وسائل الطلب والاتصال بشركة الماجد للعود داخل المملكة العربية السعودية وهي كالتالي

رقم الهاتف (+966920020088).

متجر على الانترنت “”.

تطبيق الهاتف للأندرويد “” ولآيفون “”.

الحساب الرسمي على تويتر “.

الحساب الرسمي على الفيس بوك ““.

حساب Instagram الرسمي.

من المعروف ان المواطنين داخل الوطن العربي و خاصة المملكة العربية السعودية يهتمون بالعطور بجميع انواعها وأصنافها النسائية والرجالية ، وأكثر ما يتم الطلب عليه نتجة ارتفاع درجات الحرارة استخدام مزيلات العرق بكثرة ، وتعتبر شركة العود من الشركات التي عرفت بشهرتها بتقديم أفضل واجود العطور ، و عروض اليوم الوطني 92 الماجد للعود لعام 1444 .